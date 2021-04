Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán arremetió contra su abuelo Enrique Guzmán

La nieta del ex de Silvia Pinal se soltó llorando porque supuestamente su abuelo le hizo ‘tocamientos impropios’

Enrique Guzmán reaccionó de una manera contundente a las declaraciones Cuando se abría la posibilidad de una reconciliación con su madre Alejandra Guzmán, ahora Frida Sofía arremetió contra su abuelo Enrique Guzmán por supuestamente hacerle tocamientos impropios desde los cinco años, lo que generó controversia y que el padre de la ‘Reina de Corazones’ reaccionara indignado en Twitter. Frida Sofía ofreció una entrevista al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante donde habló de su vida y de cómo aparentemente su familia ha influido en los problemas emocionales con los que ha crecido, pues incluso llegó a decir que Alejandra Guzmán sostenía relaciones sexuales con distintos hombres, casi frente a ella. Frida Sofía explotó otra bomba en la dinastía Guzmán La joven que hace apenas unas semanas pedía perdón en Despierta América por las ofensas a su mamá Alejandra Guzmán, vuelve a causar polémica y ruptura en su familia por lo que dijo de la cantante y su abuelo Enrique Guzmán a quien prácticamente lo acusó de ‘manosearla’ cuando era una niña. “Traición tras traición, tras mentira, de muchas personas… de mi tío (Luis Enrique), de mi abuelo, de Michelle (Salas), por eso los mandé todos a la fregada…”, comenzó diciendo Frida Sofía cuando de pronto habló y comenzó a llorar narrando lo que supuestamente le hizo su abuelo Enrique Guzmán.

La familia de Alejandra Guzmán enfrenta una nueva polémica por Frida Sofía Frida Sofía no se calló nada y tachó de abusivo a su abuelo: “Siempre fue muy abusivo, tengo mucho qué decir de eso… Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas…”, comenzó diciendo al periodista Gustavo Adolfo Infante… “Me manoseó… desde los cinco…”, comentó llorando la hija de Alejandra Guzmán y asintió con la cabeza al cuestionársele si era la primera vez que lo contaba y si odiaba a Enrique Guzmán, “lo odio y más por cómo, el pasado deja eso… ahorita, me quedó así de ‘ándale’ y si todo mundo supiera… es un delito…”, expresó.

Frida Sofía dijo que creció pensando que lo que hacía Enrique Guzmán ‘era normal’ La hija de Alejandra Guzmán contó que debido a los tocamientos impropios, creció pensando que lo que le hacía su abuelo ‘era normal’: “Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelo le hace a su nieta que la quiere y a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, se vuelve algo normal y que asco pero en algún momento empiezas a sentir rico, porque te están tocando tus partes íntimas”, aseguró. Y ante lo ocurrido, Frida Sofía aclaró por qué se calló el supuesto abuso de su abuelo: “Por eso me lo callé, porque entonces yo dije ¿yo estoy mal? o que onda, pero de repente me empezó a pasar con todos los novios de mi mamá, bueno, no los novios, sino los que tenía cuando entraban al pin… hotel, es que cómo no voy a estar empu….”, dijo llorando.

Enrique Guzmán respondió a las acusaciones de su nieta en Twitter A través de su cuenta de Twitter, indignado por la entrevista a Gustavo Adolfo Infante, Enrique Guzmán respondió a las acusaciones de su nieta Frida Sofía: “Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”, inició diciendo… “Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO. Les aseguro que mañana Frida dirá que su hermano también le faltó al tiempo (al respeto)… Y hablando de otra cosa, le salió bonito el disco que promueve?”, expresó con indignación y hasta promovió el hashtag ‘Frida miente’.

Los comentarios para la nieta de Enrique Guzmán fueron en apoyo Ante las declaraciones que realizó Frida Sofía sobre su abuelo, en el Instagram de ‘Nelssie Carrillo’ se le fueron a la yugular al cantante: “Yo sí te creo Frida”, “La actitud de estar a la defensiva, es sinónimo de abuso, de las violaciones de los novios de su mamá, tal vez por eso ha sido tantas falta de respeto coraje hacia Alejandra. Yo si le creo, porque he visto muy de cerca personas con las actitudes de Frida. Y cuando por fin hablan , los culpables se indignan y niegan todo. Sigue adelante Frida, si quienes te tenían que proteger y amar , no lo hicieron, ni modo, ahora ya no eres un ser indefenso y con miedo hablar”. Y siguieron apoyándola: “Wow probre Frida. Ya me vale a quien le dio la entrevista ósea rompió el silencio y eso no tiene palabra pobrecita. Que sufrimiento”, “Yo le creo al cien por ciento se mira que ha tenido un pasado difícil y doloroso sin amor o apoyo”, “Yo sí te creo Frida”, “Woooow! Estoy impactada de lo que dijo de su abuelo y también su madre abusiva sin escrúpulos meterse con los novios de su hija y cuando estaba chiquita los novios de su mamá también la manosearon, qué onda con eso!”.

Por si fuera poco la hija de Alejandra Guzmán también declaró algo terrible sobre la cantante y los hombres con los que ‘se metía’ Por si fuera poco con lo de su abuelo, Frida Sofía también confesó que su madre Alejandra Guzmán llegó a tener relaciones frente a ella y asegura que algunas de las parejas de la cantante llegaron a abusar de ella y que así fue como perdió su virginidad… “Varios sí (me tocaban) desde los cinco, hasta los 11, 12 años, varios hombres que mi mamá los conocía y en el cuarto del hotel, entonces ya que estaba mi mamá dormida o inconsciente, siempre… Varias veces, no es como que lo hacía así de ‘siéntate y ve’, pero nunca cerraba la puerta o los sonidos…”, dijo entre lágrimas y asintió al ser cuestionada sobre si alguno de esos hombres la violó y si así fue como perdió su virginidad. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LAS ACUSACIONES A SU ABUELO

El tío de Frida Sofía defendió a Enrique Guzmán Por su parte, Luis Enrique, hermano de Alejandra Guzmán y tío de Frida Sofía, se cansó de las acusaciones en contra de su padre y a través de un mensaje en Instagram, le mandó un directo texto a su sobrina: “Mi padre es un caballero y de los valores que nos enseñó podemos confirmar sus hijos que lo conocemos mejor que nadie, Frida miente”, escribió. La gente expresó: “Ese es el verdadero problema que la gente confía ciegamente en los demás solo porque son hijos, hermanos o amigos y hasta fans”, “Lo siento mucho per las agresiones sexuales vienen siempre por parte de familiares”, “Me parece raro que después de 22 años Frida decida hablar y porque no lo hizo antes?”, “Con el pasado de su padre todo pudo suceder”.

La hija de Alejandra Guzmán precisó que no quería ‘dejar en mal’ a su mamá Frida Sofía aseguró que su intención no es que la gente vea a su mamá Alejandra Guzmán como una villana: “Es como cuando vas a ver una película de terror, no esperas estarte riendo… si a mi no me gusta mi historia ¿qué te hace pensar a ti que te va a gustar?”, dijo. “Es la verdad y por eso llegó un momento en que exploté y dije ‘a ver Frida qué vas a perder si mandas a todos a la Ching….’, absolutamente nada, ni una llamada de cumpleaños iba yo a perder, como voy a extrañar algo que nunca tuve, imposible”, comentó y el periodista Gustavo Adolfo Infante le tuvo que pedir disculpas por las palabras que él expresó dudando de ella en su momento.

El sufrimiento de Frida Sofía fue apoyado por la gente Ante el nuevo escándalo de la familia de Enrique Guzmán, los comentarios para la joven de 29 años, no se hicieron esperar: “Como voy a extrañar algo que nunca tuve” wow! De que te llega, te llega. Gracias por tener el valor finalmente de alzar la voz mis respetos!”, “Me identifico con ella y por eso le creo, porque las víctimas de abuso podemos pasar años sin decirlo, para esos que critican que por que lo dice hasta ahora”. Y hubo más opiniones al respecto: “Y las y los que no le van a creer a Frida son los mismos que creen que los padrecitos y pastores pedófilos son inocentes! Por favor, todo lo que hay detrás de la rebeldía de Frida es mucho abuso y sufrimiento porsupuesto una madre que no la cuidaba como debía ser!”, “Madre irresponsable! Asi es como pasan las tragedias con los hijos”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO DICHO POR FRIDA SOFÍA