La pareja se conoció en el programa Guerreros 2020, al poco tiempo de iniciar su romance terminaron, debido a que algunas de las ex parejas de Christian hablaron mal de él, lo que ocasionó que Ferka dudara sobre su relación. Sin embargo, meses después regresaron y anunciaron que serían papás.

Tras dar a conocer la noticia, Christian Estrada escribió en sus redes sociales una fotografía acompañado con su pareja y el ultrasonido del bebé: “Cualquier hombre puede ser padre, pero se necesita a alguien especial para ser un papá”, ¿acaso habrá sido una indirecta para Frida?, pues él siempre dijo que ella fue la que no quería el embarazo.

En el material que subieron a redes se puede ver a los invitados muy emocionados mientras esperaban emocionados conocer el sexo del primer bebé de la pareja. Cuando reventaron el globo negro el polvo azul salió y lo gritos y abrazos no se hicieron esperar.

La futura madre dijo: “Muy emocionada. Tenemos un leoncito ¡sí!, Tenemos un mini Sina”, dijo Ferka emocionada al confirmar que el primer hijo de Christian Estrada será un varón. Las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de los asistentes a la fiesta, entre ellos Tanía Rincón, Mauricio Barcelata y Lambda García.

“Hay que escuchar a las mujeres y con eso lo voy a dejar, créanme que yo no quiero tocar el tema porque yo ya lo superé, estoy contento, estoy feliz, voy a ser padre…ya son temas familiares”, expresó Christian Estrada, quien fue pareja de Frida Sofía.

Christian Estrado se ‘enamoró’ de Frida Sofía

“Con Frida duré casi 6 meses… Yo no me enamoré de la hija de Alejandra Guzmán, simplemente de Frida Sofía, yo al momento que conocí a Alejandra, yo ni en cuenta que tenía una hija, yo no sabía que tenía una hija para serte sincero. (…)”, recalcó el modelo a, programa Un Nuevo Día.

Expareja de Frida Sofía. “Para mí el decir que me enamoré de Frida Sofía es porque es una gran muchacha y tiene un gran corazón, pero pasando el tiempo uno de se da cuenta de la persona que realmente es”, reveló durante su aparición en el programa matutino en Miami.