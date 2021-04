Frida Sofía cuenta que estuvo en la cárcel y su mamá la sacó

La hija de Alejandra Guzmán habla en entrevista con Lucia Méndez

“Me arrestaron porque le tuve que poner en la madre al tarado este” Frida Sofía cárcel Lucia Méndez. Tras la gran polémica que ha desatado Frida Sofía, quien es la hija de la rockera Alejandra Guzmán, sobre las acusaciones que hizo en contra de su propio abuelo Enrique Guzmán, ahora la joven modelo confiesa que ya estuvo en la cárcel y que su mamá la tuvo que sacar. A través de una entrevista con Lucía Méndez, la joven modelo de 29 años de edad, confesó algunas cosas, entre ellas afirma que una vez fue detenida en los Estados Unidos, debido a que agredió a un hombre, que la grababa sin su consentimiento y que según la cantante se lo merecía. Frida Sofía afirma que ya estuvo en la cárcel Cabe recordar que hoy en día la familia Pinal-Guzmán se encuentra en una situación preocupante, por las declaraciones que hizo la hija de Alejandra, sobre que cuando tenía 5 años de edad sufrió de abuso y tocamientos inapropiados, de parte de su abuelo un famoso cantante reconocido. Frida Sofía habló como nunca, y revela como fue el día que la arrestaron él el país americano, cuando estaba con un hombre en la intimidad y comenzó a grabarla sin su permiso, esto le molesto y comenzó a golpearlo, hasta tal grado de agarrar el teléfono y quebrarlo.

Frida Sofía cárcel: Frida cuenta como fue arrestada “Me arrestaron porque le tuve que poner en la madre al tarado este. Yo soy como hombre, yo si quiero y tengo ganas, yo así soy, siempre he cuidado y estaba horny y él no estaba nada mal, las cosas fueron escalando y para no hacerles el cuento, estoy en plena acción, volteó y el cabr… con el celular grabándome”. “Me le fui encima, agarré su teléfono, se lo rompí y le rompí la madre, lo volvería a hacer. Si agredes a alguien físicamente, en Estados Unidos te tienen que arrestar sea o no sea verdad. Entonces me ponen como puerco y les dije lo que había pasado, me dijeron que no me preocupara”, explica la modelo. Archivado como: Frida Sofía cárcel Lucia Méndez.

Frida Sofía cárcel: Su madre la sacó de prisión También mencionó que su madre la tuvo que sacar de la cárcel, cuando fue detenida por agredir al hombre con el que estaba íntimamente, en los Estados Unidos, incluso la rockera tuvo que pagar una multa, para que pudiera salir, ya que así son las leyes en el país americano. "Me sacaron luego, luego, mi mamá pagó 300 dólares. Era algo que era íntimo, de dar pena la historia y ella (Alejandra Guzmán) fue la que lo contó a todo el mundo. Por eso no la busco, no se vale todo lo que ha hecho", menciona la joven cantante de 29 años al contar como fue que salió. Archivado como: Frida Sofía cárcel Lucia Méndez.

Hablo de las cualidades de Silvia Pinal “Silvia Pinal siempre ha sido una mujer muy orientada en lo que es la belleza, el glamour, es una diva. Tiene un aura muy impresionante. Sin perfume la señora entra y tiene esa presencia, también me gusta cómo se maneja, lo disciplinada que es, pero ella sí se pasa”. Lucia Méndez le pregunta a Frida sobre el sentido del humor de su abuela y habla que una vez la regaño: “Una vez que regresé del internado medio chubby (pasada de peso), me dijo: No pareces Pinal, pareces puerco. La dinastía se me fue hasta ya sabes dónde. Me regresé y ya no comía nada, fue horrible”, bromeó, Frida Sofía. Archivado como: Frida Sofía cárcel Lucia Méndez.

Frida Sofía cárcel: Su madrina María Félix Incluso le llegaron a preguntar de como era su madrina María Félix con ella, a lo que respondió: “En realidad fue una mujer de muy pocas palabras, pero me dijo que iba a heredar unas joyas divinas y que es lo único que me debería interesar de ella. Sí las heredé, hay otras que se llevaron a un museo”. Lucia Méndez le pregunta si le gustaría actuar o hacer una serie: “Me encantaría, yo creo que no hay nada que no me haya pasado, pregúntame que no me ha pasado, me salió un tiburón, estaba en la playa en lo bajito y de repente todo mundo así corriendo y yo como tarada, como que nomas el ojito veo y parecía literal un ataúd, gracias Dios el tiburoncito no tenía hambre”, afirma Frida.

Silvia Pinal le pide a Frida Sofía que resuelvan juntas los problemas La actriz mexicana Silva Pinal rompió el silencio y pidió a su nieta Frida Sofía que se acercara a ella con la intención de ayudarla, luego de que la joven declarará y acusara que había sido víctima de abuso sexual cuando era una niña de 5 años por parte de su abuelo, Enrique Guzmán. “No soy indiferente a lo que sucede en mi seno familiar. Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas (…) Dame la oportunidad de abrazarte y demostrar que estoy para ti en todo momento”, se lee en un comunicado emitido por Silvia Pinal, abuela de Frida. Archivado como: Frida Sofía cárcel Lucia Méndez.

Frida Sofía cárcel: Prometió decir la verdad La actriz también le pidió arreglar sus problemas lejos de los medios de comunicación y pidió a estos respetar los momentos tan duros por los que pasa su familia en la actualidad: “Resolvamos esto juntas y alejadas de los medios como lo que siempre hemos sido nosotras y desde la unidad y el respeto”. Recientemente, Frida Sofía volvió a ser el foco de atención después de haber dado una entrevista en la que prometía decir toda la verdad acerca de su historia. En ella, volvió a narrar los maltratos y el abandono que vivió por parte de su madre, la roquera Alejandra Guzmán; los abusos de sus parejas en su infancia y entre lágrimas confesó que su abuelo, el también músico Enrique Guzmán, había abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años. Archivado como: Frida Sofía cárcel Lucia Méndez.

Se incrementa su enemistad con su madre Gracias a eso su enemistad con su madre, con la que ya tenía problemas, se incrementó debido a que la llamada reina del rock hizo unas declaraciones en donde aseguraba “meter las manos al fuego” por su padre. Ante eso, Frida Sofía había quedado sin el apoyo de su familia, por lo que el mensaje de Silvia Pinal ha sido el único de aliento que ha recibido de parte de sus cercanos de forma pública. No obstante, en la misma entrevista, la cual le concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofia había confesado que era su abuela Silvia Pinal era el único miembro de la familia con la que le gustaría volver a tener un contacto y aseguró que la amaba mucho. Archivado como: Frida Sofía cárcel Lucia Méndez.

Silvia Pinal se convirtió en un emblema Por su parte, su abuela Silvia Pinal se convirtió en un emblema para la lucha en contra de las mujeres al dirigir por más de dos décadas la serie Mujer casos de la vida real, en donde exponía casos de violencia de género que mujeres enviaban al programa de televisión muy conocido. Estas no son las primeras acusaciones que recibe Enrique Guzmán, pues en el pasado la propia Silvia Pinal denunció en sus memorias los episodios de abuso sexual y violencia que vivió junto a su expareja, es uno de los antecedente que tiene el cantante mexicano(Con información de EFE News). Archivado como: Frida Sofía cárcel Lucia Méndez.