En la imagen se puede ver cómo la niña de pequeña le tenía como asombro o miedo a Enrique Guzmán, lo que supuestamente ‘prueba’ que el abuelo sería capaz de hacer lo que sea a Frida Sofía, según lo da a entender con el momento capturado, aunque no esperaba que el cantante le respondería.

“Para todos los que quieren pruebas… perdón que no tenía cómo grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los cinco años de edad! Pero una foto dice más que mil palabras”, fue lo que publicó Frida Sofía junto a una foto en la que aparece de pequeña junto a su abuelo Enrique Guzmán, su tío Luis Enrique y su mamá Alejandra Guzmán.

Sin embargo, publicó un mensaje en el que vuelve a pedirle a su nieta que busque ayuda, dando a entender que todo lo que asegura que supuestamente le hizo de niña, es una mentira: “Nunca le he puesto la mano encima a Frida ni a alguna de mis nietas que adoro. Tengo mil modos de comprobarlo. Cuídate Frida, pide ayuda”, escribió.

Pero la gente no cree en la hija de Alejandra Guzmán: “Es muy bajo estar usando fotos de los niños para hablar de algo que no sabemos, solo el niños saben lo que esta pasando por su cabezita! hay que estar enfermos de la mente para estar exponiendo fotos que solo les corresponde a la víctima!”, “Tienes toda la razón ésa foto dice que esa niña tiene cara de miedo, quizás fue obligada a abrazarlo, solo se ve una niña con cara de miedo!!!”, “Claro, como si le hubieran puesto una pistola en la cabeza ¿no?”, añadieron.

Frida Sofía asegura que descubrió su propósito en la vida

Pero a la par de todo el escándalo, la hija de Alejandra Guzmán sigue respondiendo todas los mensajes que le envían en apoyo y ahora ‘descubrió’ su propósito en la vida, según escribió: “Esta es mi misión de vida y lo sé, por algo pasan las cosas y todo cae por su propio peso pero ahora con más peso”, comenzó.

Y después, Frida Sofía precisó: “Quiero justicia para mi, para mi niña interna que me abraza llena de lágrimas de felicidad y libertad carajo! Yo vine a pelear por todos los que han tenido que tragarse ese amargo sabor y esa nube negra en el alma, el nudo en la garganta que abierta hasta el corazón, yo no me callo, y grito por todos”, finalizó.