Por fin, Frida Sofía revela por qué está enojada con Alejandra Guzmán

La joven quiere que la cantante se acerque a ella

Alejandra Guzmán ‘traicionó’ la confianza de su hija, le comentó a Lucía Méndez Lucía Méndez estrenó programa de entrevistas en YouTube y su primer invitada fue la polémica Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán y la joven de 29 años que está en el ojo del huracán por acusaciones contra Enrique Guzmán, confesó por fin por qué le tiene resentimiento a su mamá. Aunque la entrevista con Lucía Méndez fue grabada antes de que Frida Sofía explotara la bomba contra Enrique Guzmán por supuestamente tocarla impropiamente cuando tenía cinco años, la nieta del rockero sí confesó por fin de dónde viene el resentimiento contra su mamá. Lucía Méndez estrenó programa y Frida Sofía fue su primera invitada “Me puse a pensar, Frida, ¿qué pasa por lo cuál tu no vas y buscas a tu madre? no sabemos lo que pueda pasar con esta pandemia, si hoy estamos, mañana no y uno nunca sabe la vida, y un día te arrepientas…”, le cuestionó Lucía Méndez a Frida Sofía y la joven le contestó: “Yo creo que una madre siempre tiene que tener el corazón y la verdad ¿por qué no la he buscado? porque nunca me fui, y la pregunta aquí es ¿porqué no me ha buscado ella a mi? cuando estoy muy herida, muy muy muy herida por lo que pasó del aborto, lo que pasó con Larry (su ex novio) de que le invirtió a su negocio cuando le rogué y le dije ‘please no hagas eso con un ex novio mío, no está bien'”, comenzó diciendo Frida.

Frida Sofía enlistó las razones del por qué ya no se acerca a su mamá Alejandra Guzmán La hija de Alejandra Guzmán considera que la rockera no ha realizado acciones concretas que demuestren que quiere recuperar el cariño de su hija: “Su comportamiento no coincide con sus palabras y ella va y le llora a la cámara y me dice que vuelva pero pues yo no me fui, la que no puede irse de aquí (EEUU) soy yo”, aseveró. Confesó tenerle coraje por lo que sucedieron su ex novio, con quien se le relacionó a Alejandra Guzmán en algún momento: “Sus actitudes y el estar con mi ex novio en su cumpleaños en Nueva York y no invitarme, cosas aquí que yo digo ‘Dios mío’ yo nunca lo podría hacer con ella ni con un ex de ella se me hace algo tan feo y me duele mucho”, dijo la joven.

Frida Sofía quiere que Alejandra Guzmán le pida perdón Para Frida Sofía, su madre Alejandra Guzmán debe reconocer sus errores y pedir perdón: “Aquí no es de quién busque a quién, sino de bajar la cabeza y pedir perdón porque ‘¿qué le he hecho yo a ella?’ la verdad no sé”, aclaró sin guardarse nada la joven que ahora asegura emprenderá acciones legales contra varias personas. “Si te pones a ver el time line de todo lo que ha pasado… lo primero fue lo de Larry Ramos (su ex), se lo presenté y empezaron a salir en el barco y yo ver eso no me gustó, me sentí muy mal”, aseguró Frida Sofía por sentirse traicionada por Alejandra Guzmán, por lo que Lucía Méndez mandó mensaje a la rockera.

Lucía Méndez trató de enviar un mensaje a Alejandra Guzmán “Yo también le podría decir a Alejandra que la vida no es comprada, que la vida no la tenemos asegurada, que hay errores que uno comete, pero que siempre uno es la madre y sería increíble que se volvieran a ver, se volvieran a juntar, cantaran juntas”, reviró Lucía Méndez. Pero Frida Sofía dijo que nunca es genuina la actitud que tiene la rockera para reconciliarse con su hija: “No lo veo y vive aquí a 15 minutos y me regaló este depa y muy padre y todo pero nunca ha venido a visitarlo… Pero yo siempre la voy a amar, la voy a admirar como artista pero no me puedo sentar aquí a decir que ha sido buena madre conmigo porque no es cierto”, precisó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO

La joven también contó el día que fue a parar a la cárcel y Alejandra Guzmán la rescató En otra parte de la entrevista, Frida Sofía narró el día en que fue a parar a la cárcel: “Ya me casé, ya me divorcié, ya me fui a la cárcel, ya salí… Yo soy de si quiero con alguien y se me antoja, lo hago y estaba horny, y este (tipo) no estaba nada mal y las cosas fueron como escalando y estoy en plena acción y el cab… con el celular (grabando) y yo me le fui”, contó. Pero agarró el teléfono del hombre que la pretendía grabar y lo golpeó hasta cansarse por querer ‘abusar’ de su confianza grabándola: “Y aquí en Estados Unidos, si tú agredes a alguien físicamente te tienen que arrestar sea o no verdad y si tú dices ‘ella me pegó’ y estás todo madreado pues te tienen que llevar y ahí me ponen como puerco y yo como ‘señor pero es que pasó esto’, pero me dijo ‘don’t worry (no te preocupes) eres inocente pero no puedes ponerle la mano a nadie”, dijo Frida Sofía.

Lucía Méndez estaba impactada cuando Frida Sofía le contó que fue a parar a la cárcel Acorde a las palabras de Frida Sofía, fue Alejandra Guzmán quien pagó la fianza para que la liberaran y la historia había quedado entre ellas: “Mi mamá pagó 300 dólares y aparte era algo que era íntimo y que aparte de dar pena la historia ya estaba fuera del sistema y ella fue la que lo contó”. ‘Traicionada’ por su propia madre, Frida Sofía narra que le impactó que la cantante contara esa historia: “Lo contó a todo el mundo, entonces íjole, yo no me ca.. en nadie para limpiarme y por eso no la busco, porque no se vale todo lo que ha hecho”, aseveró la hija de Alejandra Guzmán.

La gente opinó sobre el tema Los comentarios sobre lo contado por Frida Sofía aparecieron: “Se ve que todo lo está haciendo por coraje hacia su madre le quiere dar donde mas le duela”, “Tiene razón Frida, ella no se fue, ella sigue en el mismo lugar por qué Alejandra no la busca esa es la pregunta”. “Creo que cualquiera reaccionaríamos como ella si es verdad de como cuenta ella que pasaron las cosas”, “¿Y la santa suFrida que no a dicho de su madre?”, claramente en opiniones divididas por lo sucedido. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CUANDO CONTÓ LO DE LA CÁRCEL

“No puedes tapar el sol con un dedo”: Frida Sofía Después de que Frida Sofía confesara que su abuelo Enrique Guzmán la “manoseó” cuando era apenas una niña, Alejandra Guzmán salió en defensa de su padre, pero con lo que no contaba la cantante era que la joven reaccionaría a sus palabras. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con cerca de un millón y medio de seguidores, que la hija de “La reina de corazones” no se guardó nada y compartió un extenso mensaje donde dejó claro su postura respecto a este tema. “Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba a puñetazos a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos”, comenzó escribiendo la joven.

“Estoy orgullosa de mí misma”, dice la hija de Alejandra Guzmán tras señalar a Enrique Guzmán Frida Sofía le preguntó a Alejandra Guzmán por qué salió a decir este discurso tan absurdo y fuera de la realidad y que con ella se rompe la cadena del silencio, la negación del abuso y de esconder “lo indescondible”: “No puedes tapar el sol con un dedo, la verdad nos hará libres”. En otra parte de este mensaje, la hija de Alejandra Guzmán aseguró que ella se quiere sanar y que espera que su mamá también lo haga en un futuro para que logre estar bien y con la mente clara: “Estoy orgullosa de mí misma que tuve el valor de hablar y de decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años”.