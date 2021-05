Luego de que Frida Sofía acusara a su abuelo Enrique Guzmán de haberla manoseado cuando era apenas una niña, se dio a conocer una de las medidas que tomó Alejandra Guzmán

Confirman que la cantante ha desheredado a su hija

“Eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates”, expresó el empresario Pablo Moctezuma, papá de la joven Parece que esta historia aún tiene mucho por contar. Luego de que Frida Sofía acusara a su abuelo Enrique Guzmán de haberla manoseado cuando era apenas una niña, se dio a conocer una de las medidas que tomó Alejandra Guzmán: confirman que la cantante ha desheredado a su hija. De acuerdo con información del programa Suelta la sopa de Telemundo, la cual está disponible en sus redes sociales, el empresario Pablo Moctezuma, papá de la joven, confirmó esta noticia: “Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates”. Piden que Alejandra Guzmán dé un paso atrás y escuche a Frida Sofía “Ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son coches. Me encantaría que, en verdad (Alejandra Guzmán) tomara un paso atrás y escuchara tantito más lo que tiene que decir su hija (Frida Sofía)”, expresó el empresario Pablo Moctezuma. También, el papá de la joven aseguró que la apoyará en las medidas legales que decida emprender en contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, aunque aclaró que en ese momento no podía hablar sobre el estado en el que se encontraba la denuncia.

Frida Sofía se quitó los apellidos de su madre En esta misma entrevista, el papá de Frida Sofía expresó que no podía comentar sobre la denuncia porque se está haciendo todo un procedimiento que requiere para llevar esto hasta las últimas consecuencias y no podía hacer más comentarios. Para finalizar, Pablo Moctezuma aseguró que su hija no está sola en estos momentos y más ahora que se quitó el apellido de la dinastía Guzmán Pinal y que fue desheredada. Muchos piensan que a la cantante Alejandra Guzmán no le cayó nada en gracia esta decisión.

“A los padres se les respeta” Luego de que se confirmara que Alejandra Guzmán había desheredado a su hija Frida Sofía, las reacciones d elos internautas no se hicieron esperar: “Bien hecho!!! Malcriada y mal agradecida, a los padres se les respeta y esa muchacha Frida no sabe de eso. Bien hecho, Alejandra Guzmán”. “Bueno fuera que Alejandra de verdad la desherede, esa muchacha no merece absolutamente nada más que el olvido y que la ignoren”, “No quiere a la mamá ni el apellido, pues tampoco que quiera los bienes, así de simple”, “Muy bien, que trabaje que bien grande que está y que se deje de estar haciendo pendej…”.

Frida Sofía no se queda callada El 10 de mayo fue una fecha complicada para Frida Sofía, quien desde hace más de un mes dijo en una entrevista que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando tenía cinco años. Este Día de las Madres ella optó por no dedicar un mensaje a Alejandra Guzmán, por lo que algunos usuarios la criticaron en redes sociales. La modelo, nieta de la primera actriz Silvia Pinal, optó por desear un feliz día de las madres a Beatriz Pasquel, actual pareja de su papá, Pablo Moctezuma, ante lo cual algunas personas hicieron comentarios hirientes sobre que no tiene algún aprecio por su madre biológica, la cantante de Yo te esperaba.

“Estoy harta de que me humillen así”: Frida Sofía Sin embargo, ella decidió no quedarse callada ante las críticas y ofensas que recibió, por lo que dedicó una nueva historia en la red social para hablar de sus sentimientos y exigir respeto por sus decisiones, pero sobre todo hacia su persona, pues leer ese tipo de mensajes “de verdad me duelen, me lastiman”. “Estoy harta de que me humillen así. Soy una mujer trabajadora y me merezco respeto como cualquier otra persona. Ustedes conocen a la artista, pero la única que la conoce como ‘madre’ soy yo”, añadió Frida Sofía en su mensaje de Instagram, en el que compartió algunas de las palabras hirientes que recibió en el marco del Día de las Madres.

“¿Te imaginas despertar y leer esto sobre ti?” La modelo insistió en su publicación que ella lo único que realizó fue tener el valor para “denunciar el abuso que sufrí toda mi vida de parte de estas personas”, por lo que pidió que dejaran de proteger a su agresor “sólo por ser un icono en el mundo del entretenimiento”. Acto seguido, compartió toda una serie de comentarios en los que se burlaban de ella e incluso decían que “le queda grande el apellido Guzmán”, palabras que ella insistió que no tiene por qué soportar: “¿Te imaginas despertar y leer esto sobre ti? ¿Qué harías? ¿Cómo te sentirías?”, escribió luego de mostrar algunos comentarios hirientes.

¿Cómo empezó el escándalo entre Frida Sofía y Enrique Guzmán? Fue en la primera semana de abril que Frida Sofía dio a conocer en una entrevista que su abuelo, Enrique Guzmán, había abusado de ella cuando tenía 5 años, señalando que siempre fue muy abusivo y hasta la hacía temblar porque “fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo”. “Me manoseó… desde los cinco (años) (…) Lo odio y más por cómo… el pasado, deja eso. Ahorita, me quedo así de ‘ándale cabrón y si el mundo supiera”, añadió la hija de Alejandra Guzmán. Luego de ello, los mensajes en apoyo a la también modelo no se hicieron esperar, pero tampoco la reacción familiar, pues el cantante de rock también acudió a un programa para hablar en torno al escándalo.

“Oír estas cosas me duelen”: Enrique Guzmán “En mi vida, en mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decirlo de otra manera”, fueron las palabras que el intérprete de La Plaga dio en entrevista con Pati Chapoy que estuvo marcada por el llanto de la estrella por las acusaciones realizadas en su contra. “Oír estas cosas me duelen, porque no las entiendo. No entiendo. Se fue a Miami porque la intentaron secuestrar y desde entonces creció de una manera que no vi y no la consiento, pero tampoco la castigo, no opino, pero quiero saber qué le pasa”, dijo quien fuera vocalista de los Teen Tops.

Frida Sofía contra Enrique Guzmán Luego de la entrevista, los internautas se dividían entre quienes decían creer a Frida Sofía y las personas que estaban del lado de Enrique Guzmán; los primeros sosteniendo que alzar la voz lleva un largo proceso y recordando en videos algunas actitudes y acciones del intérprete, mientras los segundos evocaban las polémicas que ha tenido la también cantante a lo largo de sus 29 años. Uno de los videos más difundidos fueron entrevistas que Guzmán tuvo con Verónica Castro, en las que se ven presuntos tocamientos tanto a la presentadora como unos dichos polémicos hacia su hija. Sin embargo, la discusión siguió luego de la entrevista del cantante con Chapoy, pues la nieta de Silvia Pinal, cuyo nombre también salió a relucir luego que varios recordaron las agresiones que hubo en el pasado y que llevó a la separación de la pareja, compartió una fotografía donde criticó a su abuelo: “Para todos los que quieren pruebas… Perdón que no tenía como grabar al puerco de mi abuelo manoseándome a los 5 años de edad, pero una foto dice más que mil palabras”