“Para mi es muy importante señalar que mi única intención al hacer la entrevista con Gustavo Adolfo Infante fue aclarar la idea y percepción tan errónea que tenía de mi persona. Tenía ganas de sentarme de frente con él, con su público para que me conociera, me vibraran, me oyeran hablar con la verdad”, narró Frida Sofía.

“Utilizo este medio de comunicación ya que me es imposible viajar fuera de Estados Unidos por mi estatus migratorio. Primero que nada le quiero agradecer a mi despacho de abogados Oléa&Oléa por tomar mi caso y a todas las personas que me han apoyado en este doloroso proceso”.

Frida Sofía confirma demanda: “No soy un apersona que se venda”

Frida Sofía aclaró si recibió o no algún pago por la entrevista con Gustavo Adolfo Infante: “Además Gustavo Adolfo me prometió no editar la entrevista, tal y como se lo había pedido… durante la entrevista me solté y no pude callarme más, a él y a su producción no me queda más que agradecimiento, por respetar y cuidar las formas”.

“No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva, a muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí, es la realidad de lo que ha sido mi vida, y no está a la venta. Nunca me imaginé que iba a salir de esa entrevista tan liberada y fortalecida, pero así fue…”.