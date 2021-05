Nuevas y polémicas declaraciones de Frida Sofía

La joven, quien confesó que su abuelo Enrique Guzmán la “manoseó” cuando era apenas una niña, ahora acusa a su mamá Alejandra Guzmán de quitarle su virginidad

“Me la robaron por su culpa, si, su culpa por estar borracha e inconsciente”, aseguró

Frida Sofía se tomó unos minutos para responder algunos comentarios de sus haters, quienes no han parado de etiquetarla como “mentirosa” luego de que revelara en una entrevista televisiva que cuando era una niña sufrió abuso por parte de su abuelo Enrique Guzmán y de diversas parejas o amigos que su madre Alejandra Guzmán dejaba entrar a los hoteles en los que se quedaban.

Esta vez, la joven dejó claro que no le interesa que su madre le herede o no, ya que hay otras cosas más importantes que el dinero y que, aseguró, por desgracia ya no podrá tener de vuelta, como su inocencia, su niñez, su libertad y su virginidad.

Frida Sofía asegura que no le importa el dinero

La integrante de la dinastía Pinal, que se quitó el apellido hace unos días en sus redes sociales, aclaró que no le importa el dinero y que no espera por la herencia como buitre, si así fuera, era más fácil haberse quedado callada y no revelar los “abusos y asquerosidades” que ha vivido.

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor: fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos, ¿cómo para qué? Dinero viene y va, gente, yo no necesito estar de buitre esperando a que se mueran para recibir dinero, ese es otro. Ni siquiera se imaginan lo que es la fama y el dinero, no se confundan”, se lee.