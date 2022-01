Michelle Obama está de cumpleaños

Barack Obama ¿ya no la ama?

Un mensaje de felicitación generó sospechas en la pareja Este 17 de enero, Michelle Obama, ex primera dama de EEUU, cumplió 58 años de vida en medio de su éxito como escritora, su relevancia como mujer activista y como posible próxima candidata para la presidencia del país, sin embargo, la felicitación de su esposo Barack Obama levantó sospechas. ¿Será que tras 29 años juntos como pareja y padres de dos hijas, atraviesan una crisis? La pareja de políticos siempre ha sido muy activa en redes sociales publicitando sus eventos, proyectos y compartiendo aspectos de su vida personal, pero ¿ahora el mensaje del expresidente para su esposa fue ‘frío’? ¿Atraviesan una crisis Michelle y Barack Obama? A tres semanas de iniciar el 2022, la última fotografía reciente que los presidenciales tenían en sus cuentas de redes sociales era en la que recibieron el 2022 celebrando el Año Nuevo con su atuendo de noche y lentes muy simpáticos de estrellas amarillas alusivas al período que iniciaba. Ahora, Michelle Obama cumplió 58 años, pero mientras ella mandó un video bailando con palabras muy sentidas agradeciendo los mensajes de apoyo y amor, su esposo Barack Obama no se esmeró tanto en dedicarle palabras emotivas a diferencia de otros años en los que provocaba la envidia de todas las mujeres.

¿Barack Obama se vio ‘seco’ en su felicitación para Michelle Obama? Y es que en una fotografía dándole un beso en la mejilla, con el mar y el atardecer de fondo, Barack Obama felicitó a su mujer Michelle Obama por su cumpleaños número 58, pero ¿será que algo sucede con el matrimonio de 29 años de casados? Pues muchos consideraron que las palabras del expresidente fueron pocas…. “Happy birthday, Michelle. My love, my partner, my best friend… (Feliz cumpleaños Michelle. Mi amor, mi cómplice, mi mejor amiga…)”, fue lo que publicó Barack Obama para su esposa, mientras ella se deshizo en palabras agradeciendo a la gente que la apoyaba y le deseaba lo mejor…

Las reacciones a la felicitación de Barack Obama Mientras Barack Obama le dejaba pocas palabras a su esposa Michelle por su cumpleaños, la gente en su cuenta de Twitter comenzó a reaccionar y aunque muchos se derritieron con el amor que le profesa a la exprimera dama a 29 años de casados, otros, se pusieron a criticar: “¿Por qué no están utilizando la mascarilla si están al exterior?”, “Su relación ha sido una inspiración para mi mujer y para mi, llevamos más de 23 años juntos con muchos obstáculos”, “Dios mío, Barack realmente dijo que amaba a Michelle y la mandó a la friendzone al mismo tiempo en una oración”, “La ama y le dedicó pocas palabras”, escribieron algunos.

Michelle Obama impacta con un mensaje agradeciendo a todos ¿menos a su esposo? Mientras Barack Obama la felicitaba, Michelle Obama compartía un video vestida casual desde su casa, sentada frente a un pastel y bailando muy animada, lo peculiar del video es que lo acompañó con unas sentidas palabras de agradecimiento para todos ¿menos para su esposo el expresidente? “Aquí va por unos dulces 58! Muchísimas gracias por su efusivo amor. Así me hayan texteado, mandando un mail, posteado en redes sociales, cada mensaje de cumpleaños que he recibido hoy, significa muchísimo para mí. Anhelando por ver qué es lo que me espera en el año siguiente”, escribió la esposa de Barack.

La tierna historia de amor entre la pareja Barack y Michelle Obama se conocieron en el año 1989 y duraron tres años de novios cuando finalmente decidieron contraer matrimonio en 1992, en octubre del año pasado cumplieron 29 años siendo marido y mujer y en ese momento, el expresidente le dedicó unas emotivas (y más largas) palabras a su pareja: “¡Feliz aniversario Miche! Durante los últimos 29 años me encantó llegar a conocerte, no sólo como la hija del South Side, sino como madre, abogada, ejecutiva, autora, primera dama y mi mejor amiga. No puedo imaginarme la vida sin ti!”, fue el sentido y conmovedor texto que compartió. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MICHELLE OBAMA Y SU CUMPLEAÑOS

Se le había visto a Barack Obama solo con sus hijas en una playa hace días Aunque aparecieron juntos en Año Nuevo y ahora reafirmó su amor por ella en su cumpleaños, llamó la atención de sobremanera que antes de Navidad, al expresidente de EEUU se le viera en la playa sin su esposa Michelle, únicamente con sus dos hijas Sasha y Malia. En esas fechas, fue evidente cómo Barack Obama se relajaba en Hawaii con sus dos amores, quienes se ‘robaron’ el show disfrutando del sol, la playa y la arena, quienes a sus 23 y 20 años, respectivamente, lucieron cuerpazos en bikini y practicando el padre boarding.

¿Michelle prepara su carrera para las elecciones de 2022? Hace unas semanas se supo que Michelle Obama por medio de una organización para derechos electorales se había unido en fuerzas con una coalición de grupos que luchan en pro de la sociedad civil con el objetivo de registrar un millón de nuevos electores, así como juntar 100 mil voluntarios para las elecciones intermedias de 2022. La asociación no partidista de Michelle Obama llamada ‘When we all vote’ se dio después de que The New York Times publicó un anuncio sobre el primer aniversario del ataque al Capitolio, tras una denuncia de presuntas elecciones ‘robadas’ por parte de seguidores de Trump ante la derrota que tuvo frente a Joe Biden. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.