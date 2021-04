El legado de Jenni Rivera no solo fueron sus rolas, sus frases también fueron su gran herencia

‘Esa no porque me meo’, es una de sus frases más celebres

En entrevistas y en sus conciertos, las frases de Jenni Rivera no podías faltar Frases de Jenni Rivera. La llamada “Diva de la banda” dejó un gran legado en la música, pero no solo por sus canciones es recordada y querida por sus público, tanto hombres como mujeres, las cuales encontraron en ella una figura con la cual se identifican. Así que siempre que Jenni Rivera pisaba un escenario, ofrecía una entrevista o iniciaba un proyecto nuevo, el sello que le imprimía era único por el ángel y carisma que la caracterizaba, pero sobre todo por su forma tan natural de decir las cosas y hacer eco con las frases muchas mujeres se han sentido identificadas. Frases Jenni Rivera: ‘Si por pend… me caigo …’ Si algo caracterizó a Jenni Rivera fue la forma de afrontar las adversidades que la vida le puso, desde su matrimonio a corta edad, el enterarse del abuso que cometió su exesposo en contra de su hija y hermana, superar episodios de violencia y hasta ser víctima de una violación. Por eso la frase que con orgullo decía, pero sobre todo aplicaba, y era una de sus favoritas, ‘Si por pend… me caigo, por ching…a me levanto’, y así lo demostró hasta el día du su muerte, ese trágico accidente el 9 de diciembre de 2012 tras salir de un concierto en la ciudad de Monterrey, al norte de México.

Frases Jenni Rivera: Orgullosa de su personalidad En su última entrevista con CNN en Español, la Jenni Rivera recalcó lo orgullosa que estaba de tener una personalidad fuerte y lo que le había servido para triunfar no solo en la vida también en el ámbito profesional, en aquella ocasión dijo: “Prefiero que digan que son una personalidad fuerte que de una personalidad débil”. “Con la personalidad fuerte que tengo es como he salido adelante, he cometido muchos errores también por mi carácter, por lo impulsiva que soy, pero también he aprendido de eso y cuando alguien aprende de una situación difícil existe la posibilidad que puedas enseñarle a otra persona para que no cometa los mismos errores”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Frases Jenni Rivera: Pedía a las mujeres que se amaran “Lo primero que uno deber de hacer es amarse a uno mismo, a veces amamos más a otras personas que a uno mismo”, esa frase la refirió en varias de sus entrevistas la famosa cantante y era algo de lo que la llamada “Gran señora” estaba muy contenta de haber logrado. Jenni Rivera siempre resaltó que tras respetarse y amarse a sí misma logró encontrar una fuerza interior que le permitió no solo luchar por su familia, sino también por uno de sus grandes sueños, y ese fue que su nombre fuera respetado en la industria de la música.

Frases Jenni Rivera: ‘Esa no porque me meo’ Quien asistió a los conciertos de Jenni Rivera o tuvo la oportunidad de verlos en video, se pudo dar cuenta que el escenario se volvía una fiesta y el “alcohol” y el “desprecio” no podían faltar, cantar en contra de ellos era una tradición que se tenía que seguir. Cuando la gente escuchaba “esa no porque me meo2, sabían que los acordes de la siguiente canción era de una para cortarse las venas, de esas que llegan hasta el alma o que hacen recordar a un amor ya perdido, con ese sentimiento que ella le imprimía a casa interpretación, es frase era el preámbulo prefecto para cantar a todo pulmón.

Frases Jenni Rivera: ‘Cálele Mijo’ No fue solo una frase de una de sus canciones más exitosas, “Por qué no le calas”, pues en su vida personal la utilizó para “darles las gracias” a aquellos hombres que no correspondieron a su amor, y así, directa como era, no dudamos que en la intimidad de su casa les dijera: “cálele mijo”. Esa se ha convertido en una de las frases más recordadas entre los fanáticos de Jenni Rivera, quienes ha demostrado que su admiración por ella sigue viva y demuestran interactuando arduamente en sus redes en donde la preguntarles por la frase favorita de Jenni “Cálele mijo” fue una de sus favoritas.

Y nomás dígame… ¿Cuánto le debo mijo? Si algo caracterizó a la “Diva de la banda” fue su sinceridad, cualidad que no solo resaltaba en su vida personal, pues también la hacía presente en sus canciones. Y nomás dígame… ¿Cuánto le debo mijo?, describe muy bien que a Jenni Rivera nunca le gustó deberle a nadie y cómo ella decía, “cuentas largas amistadas largas”. Jenni Rivera fue una mujer muy entregada que siempre trabajó para el bien de sus hijos, sus padres y hermanos, pero también siempre estuvo al pendiente de sus amigos y la persona que formaba parte de su equipo de trabajo, además si alguien le pedía ayuda nunca dudó en tenderles la mano.

Ser madre era su mejor trabajo “Ser madre es sin duda mi carrera más importante y la que más me gusta”, dijo en una de sus últimas entrevistas Jenni Rivera. Aunque antes de su muerte la cantante murió distancia de su hija mayor, para ella Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny, eran su vida. En su último concierto en la Arena Monterrey al entonar la canción “Paloma negra” Jenni Rivera lo hizo con tal sentimiento que tras su muerte se rumoró que ese tema se lo dedicaba a Chiquis, con quien llevaba meses distancia por supuestamente ser la causante de su divorcio con Esteban Loaiza.

Orgullosa se sus raíces El origen humilde de Jenni Rivera era algo de lo que siempre se sintió orgullosa, y no dudaba en cada presentación o entrevista que daba recordar con mucho cariño su pasado: “Qué bueno que yo viví en un barrio pobre, en un barrio difícil, donde la vida te enseña a luchar y salir adelante… Esa vida difícil es la que me hizo querer luchar y conquistar más.” Siempre se consideró una chica normal de Long Beach, donde creció y tuvo a sus hijos, a pesar de su gran éxito la intérprete de “Inolvidable” nunca perdió los pies de la tierra y siempre trató de inculcarles a sus hijos esa sencillez que la caracterizó.

Jenni Rivera siempre estuvo muy agradecida con sus fanáticos “Dios me creó, mis padres me concibieron, pero mis fans me hicieron. Les estoy eternamente agradecida. Gracias por aceptarme tal como soy, con mis defectos y virtudes”, dijo en una entrevista para una cadena mexicana. Y no solo lo decía también lo demostraba, pues ella siempre se daba el tiempo para saludarlos o dedicarles un autógrafo. De hecho tras su muerte se dio a conocer que en la última parada que realizaron antes de subir al avión, la cantante llegó a una tienda de conveniencia en donde varios fanáticos la abordaron y ella con una sonrisa los atendió y se tomó la anhelada foto del recuerdo.