Página

1 de 2

Las mamás son ese ser amado que siempre nos protegerá, escuchará y amará incondicionalmente.

Las mamás latinas a lo largo de los años se han hecho de frases célebres que se han vuelto parte de nuestra cultura y del oír diario.

Te compartimos las 15 mejores frases de toda mamá latina ¡seguro morirás de risa!

Las mamás son ese ser amado que siempre nos protegerá, escuchará y amará incondicionalmente, como también es la única con tal derecho de reprendernos como nadie. Y es que en particular las mamás latinas a lo largo de los años se han hecho de frases célebres que se han vuelto parte de nuestra cultura y del oír diario. Por eso te compartimos aquellas 15 frases que todos hemos escuchado de mamá.

1.- Por que soy tu madre y punto. Cuando una mamá te dice esa frase es por que no hay otra opción que lo que ella te está indicando y es mejor no desobedecer…

2.- Mientras vivas en esta casa, se hace lo que yo digo. ¿A quién le ha pasado que no quiere hacer ciertas tareas del hogar pero mamá nos las exige?

3.- Si lo busco y lo encuentro qué te hago. Esta frase es un clásico de clásicos cuando alegamos que algo se nos ha perdido y mamá con sus súper poderes siempre lo halla.

4.- ¡Ustedes me van a volver loca! La frase de toda mamá cuando sus hijos la han exasperado con sus travesuras.

5.- Lúcete ahorita que hay visitas ¡lúcete! Siempre aplica cuando en un momento complicado llega esa visita y es testigo de nuestro round con mamá.

6.- Todo te entra por una oreja y te sale por la otra. Clásica frase cuando nos regañan por no haberle hecho caso a nuestra mamá.

7.- A mí no me importan los demás, me importas tú. Esa frase que aplican nuestras mamás al regañarnos por querer hacer lo mismo que nuestros amigos.

8.- Me va a doler más a mí que a ti. Aquella frase cuando nuestra mamá nos aconseja pero simplemente no queremos entender y vamos contracorriente.

9.- Como aquí tienen a la sirvienta que hace todo… Esa frase matadora cuando mamá está cansada de que no la ayudamos con las tareas del hogar.

10.- Ustedes qué creen ¿que esto es un hotel? Clásica frase cuando hemos llegado tarde a casa y nuestra madre nos reprende.