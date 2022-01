Aquella noche del martes 11 de enero, la joven Diamond Álvarez le dijo a su madre que tan solo saldría a caminar a su perro Peanuts por el vecindario. Sin embargo, la intención de la muchacha era encontrarse con su novio Frank Deleón Jr. para confrontarlo por su infidelidad con la otra joven, de quien no se revelará su nombre para proteger su identidad.

Cuando los oficiales del Departamento de Policía Houston llegaron para asistir a la jovencita Diamond Álvarez, ya no pudieron hacer nada por asistirla y se le declaró muerta en el lugar por varios tiros. Hasta el lugar en el que mataron a la joven llegó su familia, con la esperanza de encontrarla con vida.

Anna Machado, madre de Diamond Álvarez, al enterarse del arresto del presunto asesino de su hija dijo en una entrevista al canal de televisión Click2Houston que Frank Delgado Jr. “sólo estaba enojado con mi hija, no la amaba, ella quería romper con él, por eso estaba enojado con ella”, según la condolida madre.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Texas , el delito de homicidio como el que enfrenta Frank Delgado Jr. se castiga con una pena de 20 años hasta cadena perpetua a quien sea declarado culpable de ese delito. Hasta el momento de escribir esta historia, la juez no ha determinado cuándo será la primera audiencia.

Diamond Alvarez era una estudiante ejemplar

La señora Anna Machado detalló que su familia está con el corazón destrozado luego del asesinato de la joven Diamond Álvarez, a quien describió como una alumna destacada en la Madison High School y quien planeaba estudiar cosmetología al terminar la preparatoria, según los detalles que dio su devastada madre.

“Amo todo sobre mi hija, no me arrepiento de nada, estoy en paz porque le di todos los besos y abrazos que se merecía… pero ahora tengo que ser fuerte por ella, porque esto no se ha terminado”, dijo Anna Machado a Click2Houston al hablar sobre sus sentimientos a una semana del asesinato de Diamond Álvarez.