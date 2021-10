La famosa historia de los ’10 pesos’ de Franco Escamilla

Sin duda, Franco Escamilla hoy en día es uno de los comediantes más reconocidos de México y Latinoamérica, aunque sus inicios no fueron nada fáciles. Sus seguidores conocen a la perfección la anécdota que lo involucra a él y a su hoy esposa, a quien le dijo que “si un día ganaba 10 pesos, 9 serían de ella”, luego de que lo acompañara a cantar a una taquería.

“No me acuerdo ni cuánto saqué, sé que me fue chido, porque fuimos a cenar y hasta rentamos películas y la mad…, pero sí, todo el camino de regreso, fue como, qué ped… con esta vieja que no se fue, y me acuerdo la frase, suena medio pin…, pero si es cierto: ‘no sé qué va a ser de mí, pero tienes que estar tú, quiero que tú estés ahí, y si gano 10 pesos, 9 son tuyos'”, compartió en entrevista (Archivado como: Franco Escamilla nuevamente está de luto por muerte en su familia).