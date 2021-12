Francisco Javier Juárez González acusado de asalto sexual a una mujer

La identidad de la víctima de Francisco Javier Juárez González no está consignada en los documentos legales del caso para proteger su identidad por órdenes del juez. Sin embargo, los detalles del crimen sí están consignados con precisión tras la investigación de los detectives del SAPD.

“Te creo, tuviste mucho valor para contarme esto”

Una de las frases de apoyo que RAINN recomienda usar cuando se habla con una víctima de abuso sexual es “te creo, tuviste mucho valor para contarme esto”. La organización explica que “puede ser extremadamente difícil para los sobrevivientes presentarse y compartir su historia. Pueden sentirse avergonzados, preocupados de no ser creídos”.

La persona que apoya a una víctima de abuso sexual no debe preguntarle ¿por qué paso? ya que eso debe dejarse a los expertos y las autoridades. “Ten cuidado de no interpretar la calma como una señal de que el evento no ocurrió; todos responden de manera diferente a los eventos traumáticos y lo mejor que puedes hacer es creerles”.