Los agentes de la División de Homicidios del SAPD pudieron identificar en la casa de Francisco Javier García Ventura manchas de sangre en las paredes, las cuales habían sido lavadas con detergente, por lo que no se les percibía a simple vista. Las pruebas forenses determinaron que esa sangre pertenecía a la víctima Crystal García.

Francisco Javier García Ventura confesó el asesinato a golpes de la joven madre Crystal García en Texas, aunque no reveló el móvil. La División de Homicidios del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés) acusó formalmente de homicidio a García Ventura el martes 28 de septiembre del 2021 en la mañana.

Francisco Javier García Ventura está detenido desde el pasado domingo 19 de septiembre del 2021 en la cárcel del Condado de Bexar , acusado de manipulación de evidencia criminal y de homicidio. El juez que recibió su caso le concedió el derecho a enfrentar su caso en libertad luego del pago de una fianza 350,00 dólares, la cual no ha sido pagada.

Crystal García desaparece y su familia queda muy preocupada

Crystal García es madre de cuatro hijos y el pasado domingo 18 de septiembre del 2021 supuestamente debía recoger a sus hijos que estaban en custodia con su madre desde el viernes 17 de septiembre en la tarde. Ese viernes fue la última vez que los vecinos de Crystal García la vieron.

La joven madre Crystal García no llegó a recoger a sus hijos con su madre y eso alertó a su familia, pues la mujer no se caracterizaba por faltar a sus responsabilidades como mamá. La madre de García le llamó repetidas veces a su teléfono celular, pero todo fue en vano y no pudo localizarla.