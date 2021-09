“Le falta rebajar muchísimo”, “¿Es ella? Ese es el cuerpazo?”, “¿Ese que veo es el cuerpazo?”, “Tanto que jod… y se volvió a poner extensiones y emplaste de maquillaje”, “Le falta mucho”, “Todavía le falta rebajar”, “Ella es agraciada, pero preciosa no es, a nadie le importa su vida”, se puede leer en algunos comentarios.

Casi tres meses después de haberse convertido en madre por primera ocasión, la actriz y conductora dominicana Francisca regresa al programa Despierta América de Univisión, aunque su reaparición no fue como ella lo hubiera esperado.

A punto de soltar el llanto, la presentadora compartió que ayer vio a su bebé, de nombre Gennaro, muy tranquilo con su mamá, lo cual a ella le dio mucha tranquilidad y le hizo saber que no tenía por qué preocuparse: “Mi mamá la pasó peor que yo y lo hizo”.

Luego de tomar asiento, Francisca sorprendió con sus declaraciones: “No les voy a mentir, que hoy es un día difícil, las mamás primerizas tienen ese huequito en el estómago cuando le toca separarse de su muchachito la primera vez, pero estoy contenta de regresar a hacer lo que me gusta”.

Ante la mirada atenta de sus compañeros, Francisca reveló que tiene un poco de sentimiento de culpa por haber dejado a su bebe, aunque él está bien: “Me voy a perder una sonrisita, me voy a perder una cosita, pero estoy bien, estar aquí (en Despierta América) me hace muy feliz”.

Más tarde, en el regreso de Francisca a Despierta América, se le observó junto a Karla Martínez y el Dr Juan Rivera, quien le ayudará a bajar de peso en el reto que se propuso, aunque a una persona no le pareció la mejor de las ideas: “¿Por qué una mujer tiene que pasar por esto? El cuerpo después del parto es un proceso… respeten”.

Francisca luce irreconocible después del embarazo

A más de un mes de haber dado a luz a su primer bebé, de nombre Gennaro, la conductora y modelo dominicana Francisca luce irreconocible, pero no quedó como todos esperaban, además de decir que no se siente segura con la transformación de su cuerpo.

“Me encantaría decirles que es un #tbt, pero no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro! Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo”.