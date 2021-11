Harta de los ataques, Francisca da ‘cachetada con guante blanco’ a sus detractores

La conductora dominicana da lección a quienes se burlan del color de su piel

Incluso, el fashionista español Jomari Goyso, y hasta La Veneno Sandoval, ex conductora de Suelta la sopa, salen en su defensa ¿Qué está pasando? En diferentes ocasiones, a raíz de haber dado a luz a su primer hijo, la conductora dominicana Francisca ha sido duramente criticada por su aumento de peso, pero ahora los ataques se tornaron más agresivos, por lo que no le quedó de otra que salir a defenderse y dar una lección a quienes se burlaron del color de su piel, a tal grado que el fashionista español Jomari Goyso y La Veneno Sandoval, ex conductora de Suelta la sopa, salieron en su defensa. Todo comenzó cuando la ganadora de la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina 2015, de 32 años de edad y nacida en Azua, República Dominicana, subió una foto a sus redes sociales como suele hacerlo con frecuencia para interactuar con sus más de 3 millones 200 mil seguidores sin imaginar lo que pasaría más adelante. Francisca estaba de fiesta e incluso derrochando felicidad Antes de entrar en detalles con el incómodo momento que vivió Francisca al ser atacada por el color de su piel, hace apenas una semana, con motivo del cumpleaños número 50 de su compañero y amigo Raúl González, la presentadora de televisión estaba de fiesta y compartió su felicidad en su cuenta oficial de Instagram. “@despiertamerica está de fiesta porque @raultvgonzalez está de cumpleaños 50, un gran número y te ves mejor que nunca. Que Dios continúe bendiciendo tu vida, Raúl. Vida y salud te deseo!!! Eres un gran compañero y un ser humano muy muy especial. Disfruta en grande!!! Hoy se celebra todo el día y ya arrancamos”.

Orgullosa de su color de piel, Francisca se refiere a sí misma como “negrita” El mismo día que compartió una fotografía junto a Raúl González, unas horas después, Francisca subió una imagen en la que se le puede ver luciendo un original vestido que deja al descubierto sus torneadas piernas, pero sí algo llamó la atención de los usuarios es la manera en que se refiere a sí misma: “negrita”. “Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao y cuando la gente la va mirando ella baila delao y también apretao apretao… Que todo lo bueno te sorprenda. ¡Feliz día mi gente linda!”, expresó la conductora de televisión, quien no ha ocultado su admiración y cariño por la cantante cubana Celia Cruz, quien interpretó este famoso tema, La negra tiene tumbao.

La conductora de Despierta América recibió un sinnúmero de halagos sin imaginar lo que pasaría más adelante Cómo se mencionó anteriormente, todo este ‘problema’ comenzó cuando Francisca, en las primeras horas de hoy, subió una foto que hasta el momento tiene más de 64 mil “Me gusta” en la que se dirigió a sus seguidores de la siguiente manera: “Cuéntenme… ¿desde dónde nos están viendo @despiertamerica?”. “Piernas, cintura y pelero!!! Lo tenemos todo, dime a ver”, “Te ves muy bien, me gusta que no seas la típica madre que recién tiene a su hijo y flaca como si no hubiera comido todo el embarazo, también las curvas son bonitas y tú las luces bien”, expresaron algunos internautas, pero, ¿qué fue lo que molestó a la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015″.

“El problema lo tiene el que me mira”, Francisca da lección a sus ‘haters’ La conductora de Despierta América, quien hace apenas unas semanas se convirtió en mamá por primera ocasión, no dejó pasar mucho tiempo para explotar y responder a un comentario que le llamó su atención y que dice de manera textual: “Ese color te hace ver muy oscura, mejor colores pastel para tu color de piel”. Francisca, al leer este comentario, escribió: “Mi gente, les agradezco todos sus comentarios y preocupaciones, pero yo ya solté todos esos traumas del color de piel y del pelo malo o bueno! Si me veo más oscura no pasa nada! Pues porque lo soy y amo serlo!! Entendí que no hay un problema conmigo, el problema lo tiene el que me mira!”. Pero esto no sería todo…

“Me he liberado de tantas estupideces” Seguidores de la también comediante, conocida por su personaje de Mela La Melaza, se sorprendieron al ver este mensaje en su publicación más reciente: “El regalo más grande que he recibido en mi vida es mi hijo y él tan chiquito me ha enseñado tanto. Con su nacimiento me he liberado de tantas estupideces con las que crecí, por él soy libre y porque quiero que él vea mi ejemplo y viva también con libertad”. “Muchos piensan que no hay nada malo con esos comentarios, pero honestamente señores ssos comentarios pequeñitos, ‘inofensivos’, pero en verdad tienen ese trasfondo racista y son los que destruyen poco a la autoestima, los que te llenan de complejos, son los que poco a poco te mandan a un lugar donde sientes que no te mereces nada.

Es hora de cambiar eso! Los quiero mucho”, expresó Francisca sin imaginar los cientos de mensajes de apoyo que recibiría.

“Tu color de piel pega con todo”. Expresan su apoyo a la conductora de Despierta América de diferentes maneras De las primeras famosas en reaccionar a esta ‘cachetada con guante blanco’ con la que Franciscale dio una lección a sus ‘haters’ fueron Natasha Araos, exesposa del cantante Chyno Miranda, así como la también conductora Clarissa Molina, mientras que el presentador Borja Voces dijo: “La mejor de las decisiones querida! Te felicito por eso!”. “Tu color de piel pega con todo. Eres bellísima, mi niña bonita”, “Palabras perfectas de una mujer segura, la gente siempre vive calificando al otro y mostrando su debilidad en los comentarios negativos, sigue así, te admiro”, “Quisieran tener tu color de piel que no se consigue en ningún lado ni llevando sol”, se puede leer en más comentarios.

Jomari Goyso no aguanta más y sale en defensa de Francisca Por muchos es conocido que entre el fashionista español Jomari Goyso y la conductora dominicana Francisca hay muy buena amistad, por lo que el conductor del programa Sal y pimienta no se quiso quedar de brazos cruzados y explotó ante los ataques que recibió su amiga, de quien se burlaron por su color de piel. “¿Alguien me puede explicar por qué la gente sigue repitiendo comentarios ‘racistas’ que ‘discriminan’ y dan a entender que ser oscuro de piel es algo malo? Siempre andan hablando de Dios!! Y mi pregunta es por qué cuestionan algo que ha creado Dios!!! Y lo peor de todo y más triste, lo comentan como si te dicen algo para ayudarte. Mi consejo es: psicólogo ya para todos los que piensan eso”.

La Veneno Sandoval se une a las muestras de apoyo para la presentadora de televisión Conocida por no quedarse callada, como en la ocasión que fue despedida del programa Suelta la sopa de Telemundo de manera injustificada, La Veneno Sandoval se unió a las voces que salieron en defensa de Francisca, quien fue objeto de ataques y burlas en redes sociales por su color de piel. “Mi @francisca es tan hermosa que se puede, al igual que cualquier ser humano, vestir del color que le dé la gana…definitivamente esos juicios de valor llevarán a este mundo por un caminito lleno de mucho tropiezos en donde los que somos diferente a eso debamos tomar decisiones cómo meternos en una especie de burbuja apartados de eso… nosotros críemos a nuestros hijos sin esos prejuicios, estereotipos, síndromes y sin discriminar a alguien”.

Mela la Melaza conoce al pequeño Gennaro En temas más amables, y sin dejar pasar el excelente sentido del humor de Francisca, como podría decirse que tomó este delicado tema del racismo, la presentadora de televisión subió un video donde, caracterizada como su personaje Mela La Melaza, ‘conoce’ por primera vez al pequeño Gennaro Zampogna. En unos cuantos segundos, se puede ver la manera en que madre e hijo interactúan, como si el bebé supiera que detrás de esa caracterización se encuentra su mamá. Seguidores tomaron con much alegría esta publicación, la cual hasta el momento está a punto de llegar a las 700 mil reproducciones (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).