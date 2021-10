Comparan a Francisca Lachapel con la princesa Fiona

Seguidores reaccionan y salen en su defensa

¿La insultó o la halagó en realidad? ¿La insultó o la halagó? La conductora del matutino ‘Despierta América’, Francisca Lachapel sorprende en redes sociales al lucir despampanante en un hermoso vestido morado y un seguidor no se queda callado y afirma que se parece a la Princesa Fiona… pero de forma humana, ante este comentario seguidores no dudaron en defender a la comediante dominicana de este ¿ataque? La conductora y actriz Francisca se las ha visto difíciles en las últimas semanas, y es que la presentadora del matutino de Univisión no se ha dado abasto con las constantes críticas y ataques que ha estado recibiendo durante e incluso después de ser mamá, en donde seguidores no suelen medir sus palabras y atacan directo a la yugular, llamando “gorda” y “fea” a la guapa presentadora. Francisca aparece con hermoso vestido morado visitando San Miguel de Allende Ante esto, sus fieles fanáticos, quienes buscan el bienestar de la dominicana han puesto mayor atención a los comentarios negativos que recibe, saliendo en defensa de Francisca sin ni siquiera pensarlo un poco. Un claro ejemplo fue cuando la presentadora fue ‘atacada’ por un seguidor al compararla con la Princesa Fiona, la famosa damisela rescatada por el ogro Sherk. A través de su cuenta oficial de Instagram, Francisca sorprendió a sus más de tres millones de espectadores al publicar varias fotografías de ella en donde lucía un entallado vestido color morado, el cual parecía tener una tela sumamente brillosa y hermosa. Mientras que en las otras imágenes aparecía con varios amigos y su esposo en lo que podría ser la ciudad de San Miguel de Allende, México.

Seguidores y fanáticos de Francisca destacan lo hermosa que se ve con vestido morado pero uno la comprara con Fiona Al pie de estas fotografías, las cuales ya cuentan con más de 133 mil me gusta a un día de ser publicada, Francisca escribió el siguiente mensaje para sus seguidores: “Bello fin de semana, aquí les dejo varias fotiticos. ¡Que tengan un excelente domingo!” les deseó la guapa conductora a sus millones de seguidores. Estas fotografías atrajeron un sinfín de comentarios al respecto, en donde incluso celebridades destacaban lo hermosa que se veía la también actriz con ese vestido morado. Entre los comentarios se podían ver los de Lili Estefan, Jomari Goyso, Giselle Blondet, Pamela Silva y muchísimos más, sin embargo un seguidor llamó aún la atención al comparar a la conductora con la Princesa Fiona.

Seguidor de Francisca la compara con la Princesa Fiona Y es que, a pesar de que a simple vista no se vea el comentario del seguidor, la cuenta de Instagram @soyhateryque, logró rescatarlo, en donde se ve claramente como el seguidor, sin miedo a que se llegara a interpretar, escribió lo siguiente: “Parece mucho la foto a la princesa Fiona en versión humana”, comentó acompañado de un corazón rojo. Este comentario en la publicación de Francisca le valió diversos ataques al joven, quien parecía no haberse dado cuenta que esto podría interpretarse de muchas y malas maneras. Una seguidora escribió lo siguiente: “Que poco hombre o bueno, hombre no puede ser para ser tan mujercita chismoso”.

Las cosas no terminarían ahí, ya que más seguidores parecían haber respondido a su comentario posteado en la cuenta de la conductora: "Y parece pato metiéndote con las mujeres, mujercita", "Lo que debería de hacer es mejor dejar el chisme", fueron uno de los tantos comentarios que estaba comenzando a recibir el seguidor, tras comparar a Francisca Lachapel con la Princesa Fiona. Ante esto, el seguidor no se quiso quedar callado, y afirmó que en ningún momento él dijo eso como insulto, sino más bien como un halago: "Señorita, con todo respeto el comentario es en buen sentido, me parece bonita la foto de Francisca y es a mi parecer como la princesa Fiona, porque si no recuerdas tiene dos facetas".

¿Fue un halago o un insulto compararla con la Princesa Fiona? Y es que, como bien pueden recordar los fanáticos de la saga de la película 'Sherk', la Princesa Fiona, era una de las princesas más hermosas del reino de 'Muy, muy lejano', en donde se desarrolla esta historia, sin embargo cuando conoció al ogro Sherk, la princesa se convirtió de humano a ogro, tal como Sherk. Una vez que el seguidor aclaró esta situación, usuarios comenzaron a reaccionar de manera positiva, en donde algunos afirmaron que su comentario había sido muy ingenioso: "JAJAJAJJ, que creativo", "Jajajajajajaj no puede ser", se podía ver como respuesta al comentario del usuario en donde comparaba a Francisca con la Princesa Fiona. ¿Tú qué opinas de este incidente? ¿En verdad la insultó o consideras que fue un halago?

Francisca Lachapel y Alejandra Espinoza aparecen conduciendo ‘Nuestra Belleza Latina’ y les llueven las críticas Fue hace una semana atrás y antes de que fuera comparada con la Princesa Fiona, Francisca Lachapel apareció junto a a Alejandra Espinoza conduciendo el programa ‘Nuestra Belleza Latina’ y seguidores en redes sociales las llenan de críticas, algunos argumentarpn que Alejandra Espinoza merecía descanso tras estar internada hace apenas unas semanas atrás, mientras que otros sobre que Francisca se veía un poco “pasada de peso”. Hace apenas unas semanas cuando se daba a conocer que la modelo y presentadora mexicana, Alejandra Espinoza encendía las alarmas al revelar que había estado varios días internada en un hospital debido a un padecimiento que aún los mismos médicos desconocen, provocando un sin fin de preocupaciones al respecto.

Critican a Alejandra Espinoza por aparecer en el programa Nuestra Belleza Latina Tras esto, y a varios días de que la conductora y modelo Alejandra Espinoza salió del hospital, sin saberse aún qué fue lo que pasó realmente, la presentadora mexicana regresó a conducir el programa ‘Nuestra Belleza Latina’, a lado de su compañera, la también comediante dominicana Francisca Lachapel. Sin embargo, en lugar de que seguidores se mostraran felices por su regreso a la televisión, algunos de ellos se vieron bastantes molestos con Alejandra y la producción, llenándola de criticas debido a que consideraban que “aun no estaba bien” y que necesitaba reposar para mejorarse del todo.

Alejandra Espinoza aparece conduciendo el programa ‘Nuestra Belleza Latina’ a días de salir del hospital A través de la cuenta oficial de Instagram del programa “Despierta América”, le daban la bienvenida a Alejandra Espinoza al escenario de ‘Nuestra Belleza Latina’ después de varios días ausente debido a su reposo. A su lado se encontraba Francisca Lachapel, quien estuvo acompañándola en la conducción durante toda la emisión del programa. Fue en esta misma publicación en donde seguidores del programa de la cadena de Univisión la comenzaron a criticar debido a que ya estaba comenzando a trabajar después de que tan solo unos días atrás se estaba sintiendo mal y hasta internada estuvo , lo cual provocó la preocupación de medios de comunicación y seguidores.

"Ella aún no está bien de salud"; afirman algunos a la situación de Alejandra Entre los comentarios que se podían leer eran lo que más predominaban sobre la salud de Alejandra Espinoza: "¿Tan importante es el trabajo? Alejandra cuídate, no hay nada más importante que tu salud y tu familia", "Pobre Alejandra, aún no se cura y ya anda en el mitote, no se cuidan y después andan llorando". Una seguidora afirmó que la mexicana no se veía saludable: "No se ve saludable, creo que debe de seguir teniendo más reposo", "Ale, todavía no estás bien, tienes que descansar", "En la segunda foto se le ve el lado de su rostro un poco chueco, Alejandra es mejor que se cuide", "Ella no se ve bien, como se que nota un poco triste", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer en torno a la salud de Alejandra Espinoza.