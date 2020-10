Atacan a Francisca Lachapel, tras publicar una foto suya en el Instagram del programa Un Nuevo Día la llaman travesti.

No se libra, a pesar de ser la favorita a Francisca Lachapel la siguen atacando.

¿Conflicto entre ella y la actriz mexicana Angélica Vale?

En medio del debut de Francisca Lachapel en Tu Cara Me Suena, el nuevo programa de Univisión, fue atacada sin piedad en la cuenta de Instagram del programa matutino Despierta América, le dijeron travesti.

Este nuevo show, que se estrenó este domingo, consistirá en que cada una de las celebridades tendrá que disfrazarse para caracterizar a músicos emblemáticos, donde cada semana interpretaran a artistas diferentes. Francisca estará junto a otros famosos como Pablo Montero, Sandra Echeverría, Angélica Vale y Chantal Andere.

Sin embargo y pesar de ser una de las conductoras favoritas y más queridas del programa matutino Despierta América, los comentarios en una foto publicada en las redes sociales del show mañanero no se hicieron esperar, en donde hasta hubo una persona que confundió a la dominicana con un travesti.

Fuente: Instagram. Despierta América.En la fotografía publicada por el Instagram oficial del programa Despierta América de Univisión, se puede observar a Francisca Lachapel posando con un vestido entallado color naranja y con la siguiente descripción: “Todos esta noche a apoyar a @franciscalachapel en el primer programa de @tucaramesuenaus ¿A quién te gustaría que caracterizara?” y rápidamente los comentarios no se hicieron esperar.

“Muy bien, Univisión tiene muchos talentos. Y muchos tapahuecos. Me encanta que ya no tengan a los asintontis de la moda, milenios y muchos que no producen nada (sin talento). Gracias Univisión por cambiar y mejorar nuestra televisión hispana”, escribió un seguidor a la cadena de televisión.

También se pueden observar diversos comentarios que destacan la belleza de la dominicana, donde incluso algunos dicen que es mucho más guapa que Clarissa Molina, su compatriota y conductora del programa El Gordo y la Flaca.

“Bellísima amiga, bendiciones”, “bella, desde RD le echamos todas las porras”, “muchas felicidades y muchos éxitos Francisca”, “eres la mejor, muchos éxitos”, “Francisca tienes un don, eres un ser de luz, no escuches las palabras negativas”, “Dios, qué belleza de mujer, eres increíblemente bellísima, salvajemente sensual y tu cuerpo un manjar de los dioses”, fueron otros comentarios.

Sin embargo, no todos estaban muy de acuerdo con que Francisca Lachapel estuviera en este programa, llamándola sin talento e incluso travesti.

Archivado como: Francisca Lachapel travesti