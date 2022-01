Francisca Lachapel sigue en su batalla para bajar de peso

Jomari Goyso la exhibe una vez más por su ‘tipo de cuerpo’

La presentadora de Despierta América no aguantó más a su compañero y amigo Una vez más, la pelea entre Francisca Lachapel y Jomari Goyso continúa, y es que la presentadora de Despierta América cada vez está más cansada de que el fashionista le critique su figura, que le ha costado trabajar desde que se convirtió en mamá del bebé Gennaro, a quien ama profundamente. Luego de que hace unos días, Francisca compartiera un video en donde mucha gente se indignó porque Jomari Goyso le aseguraba que no le quedaban ciertos tipos de vestidos a su cuerpo porque no había conseguido bajar las libras que le quedaron extras por el embarazo, ahora surge una nueva polémica. Jomari Goyso no tiene piedad con el cuerpo de Francisca Lachapel Y es que la amistad entre los dos ¿se vio fracturada ante una nueva disputa? La conductora de Despierta América aguanta duro el humor negro de Jomari Goyso quien siempre se ha distinguido por ser frontal y decirle a la gente lo que piensa sobre su apariencia física y la moda que adopta. Ahora, las cosas se pusieron ‘color hormiga’, cuando la pareja de famosos se juntó para hablar sobre el estilo de Francisca Lachapel quien lleva meses tratando de perder kilos y lo ha demostrado con disciplina de ejercicio, pero el problema es que Jomari Goyso no se la pone fácil diciéndole que aún no entra en los vestidos.

Francisca Lachapel no está tan contenta con Jomari Goyso A través de unas historias de Instagram, recopiladas por Univisión Famosos, Francisca Lachapel se puede ver discutiendo con Jomari Goyso quien primero confiesa que a raíz del video grabado hace días por la presentadora de Despierta América, la gente le reclama su actitud con la morena ex reina de belleza: “Tu crees que el otro día una señora me dio la insultada de la vida por el video que tú subiste cuando yo estaba en tu casa…”, empieza reclamándole Jomari Goyso a Francisca quien muy seria le cuestiona: “¿cuál video?”, mientras que el presentador le asegura que fue el grabado donde decía que ella tenía que adelgazar.

El español no fue muy condescendiente con la ex reina de belleza sobre su cuerpo Y es que en la grabación anterior al pleito nuevo, se puede ver cómo Francisca Lachapel está indignada con Jomari Goyso por asegurarle que tenía que bajar de peso para caber en un vestido que se vería ideal en ella siempre y cuando perdiera las libras que tiene de más, algo que indignó a la presentadora de Despierta América. “Ay ¿tú jamás me has dicho eso? Ahora para que la señora te de duro, voy a sacar los mensajes y los voy a publicar, ¿cuál es el Instagram de la señora para taggearla?”, manifestó Francisca haciendo reír a Jomari Goyso mientras se preparaban los dos para hacer lo impensable con todo y su disputa.

Jomari Goyso le echa la culpa a la presentadora de Despierta América En otra parte del problema entre los dos amigos, se puede ver cómo Jomari Goyso revira: “Ella me manda vestidos, me dice ¿qué piensas de este vestido? Bueno, al día de hoy con tu tipo de cuerpo no va”, se escucha decir al fashionista mientras es interrumpido por su amiga muy tentadoramente: “¿Cuál es mi tipo de cuerpo, qué tipo de cuerpo… no puedo comprar vestidos que me de la gana en mi size (talla) y si yo lo encuentro en talla dos lo que me gusta no significa que me lo vaya. comprar talla dos para mi, lo voy a comprar en la talla que m e merece”, dijo Francisca Lachapel para que la polémica continuara.

“Hay vestidos que sólo quedan bien en una talla”, aseguró Jomari Goyso ante el asombro de la conductora de Despierta América Y es que cuando Francisca pretendía lucir regia en un potente vestido, su amigo Jomari Goyso la detuvo explicándole: “Desafortunadamente hay vestidos que nada más quedan bien en una talla, que cuando ese vestido lo compras en tallas superiores no queda bien porque no favorece al cuerpo, le guste a quien no le guste, esa es la maldita realidad”, reviró. Pero las cosas no pararon allí porque Francisca se encendió con su amigo atribuyéndole que su pequeño Gennaro percibía ‘su mala vibra’ y empezó a llorar: “Ay no, tampoco sin usar palabras así de ofensivas, mira cómo alteraste ya a mi hijo…”, contestó para después encararla “Tu hijo me ama, atrevida…”, dijo Goyso.

La conductora de Despierta América no soportó Pero en otra parte de su ‘junta’ entre amigos, el fashionista estuvo a punto de alaciarle el cabello a la conductora quien demuestra que pese a tener poco maquillaje y llevar ropa casual, distinta a como la vemos en Despierta América, se ve impresionantemente bella dejando claro que la maternidad le sentó muy bien: “He hecho ejercicio todas las semanas… qué… ‘no se te nota’, jajaja”, manifiesta entre risas Francisca Lachapel para soltarse riendo y dejar claro que todo es una broma y que como amigos así se llevan ambos conductores quienes se hicieron muy amigos desde Despierta América.

“Como te quiero, tengo que decirte la verdad”, dice Jomari Goyso a Francisca “Como te quiero, te tengo que decir la verdad, y qué pasa cuando te digo la verdad?”, asegura Goyso, pero Francisca le reclama “Bueno, pero tú me quieres muchísimo porque tú te pasas a veces…”, y reconocer que de repente se siente mal por las palabras tan directas y duras que le da el fashionista. “Ay de verdad yo me siento mal a veces ¿tú me quieres, por qué tú me tratas así? Y señores, no es nada más en cámara, también fuera de… me voy para mi casa”, finaliza Francisca indignada por la burla de Jomari Goyso quien le advierte que la gente se cree que en verdad la hace sentir mal y por eso recibe reclamos. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA PELEA ENTRE FRANCISCA Y JOMARI GOYSO Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video