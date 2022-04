Desde ese entonces, su música estalló, la popularidad de la reina del Tex Mex se fue a los cielos, y millones de mujeres latinas, en su mayoría, se inspiraron en la vida de Selena para adoptar su carisma, look y actitud, por lo que no es de extrañarse, que la mayoría de las conductoras de matutinos como Despierta América, alguna vez se hayan vestido de la intérprete de ‘Como La Flor’, tal y como demostró Francisca Lachapel.

En su cuenta de Instagram, video que no fue subido a la de Despierta América, Francisca Lachapel quiso que este 31 de marzo no pasara desapercibido y por eso decidió personificar a Selena como un pequeño homenaje y preguntando a sus seguidores cuál es su canción favorita de la reina del TexMex.

¿La gente critica a Francisca Lachapel por su imitación de Selena?

“Canta conmigo ¿Cuál es tu canción favorita de Selena? Ella Vive en nuestros corazones”, es la descripción que Francisca Lachapel dio sobre el video en homenaje a Selena y de inmediato recibió la respuesta de las personas: “Todas mi favorita por siempre”, “Todas las canciones de Selena me encantan”, “El chico del apt 512, dreaming about you , i could fall in love”, “La mía es el chico del apartamento 512! Hermosa bendiciones mi paisana querida Francisca”.

Pero el fervor por la cantante asesinada hace 27 años, se hizo presente: “Siempre me acuerdo esa mañana cuando escuché que la habían matado”, “La mayoría de sus canciones son hermosas Me encantan todas pero mi favorita es ‘No me queda más'”, “Paz a su alma”, “todas las canciones son mis favoritas!”, le comentaron más personas.