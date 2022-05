Francisca Lachapel presume la fiesta de su boda y algo sale mal

La guapa morena no ha parado de compartir en su cuenta personal de Instagram los momentos tan especiales que pasó el pasado viernes. el miedo en particular donde platica cómo está el ambiente en la fiesta de la gran boda ha llamado la atención pues asegura que algo muy importante se había terminado.

Una de las bodas más esperadas sin duda era la de Francisca Lachapel, pues desde que anunció que se casó en secreto con el empresario francés Francesco Zampogna y que ya estaba planeando la boda religiosa, sus fanáticos y colegas no podían esperar al tan especial día para acompañar a la dominicana.

¡Se quedó sin coco por llegar tarde!

"Obviamente teníamos que cerrar con el país, con todo lo típico dominicano," Dijo Francisca en un video que subió a su cuenta de Instagram dónde presume el buen ambiente que tenia la fiesta de su boda. La guapa conductora de Despierta América lucia un corto vestido blanco y llevaba una hermosa sonrisa.

Cuando la dominicana se acercó a un carrito de comida por un coco notó que ya no había: “¿Y mi coco?, ya no hay porque se acabaron, es que llegue tarde a mi propia fiesta”, tal parece que a la morena se le complico la llegada a la gran celebración pues no alcanzó a probar el refrigerio que había como parte de los carritos de comida.