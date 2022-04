Francisca Lachapel está teniendo un gran año de vida

La conductora de Despierta América acaba de recibir su ciudadanía de EEUU

Ahora ella misma confirma cuál es el paso a seguir y no es su boda

A unos meses de que Francisca Lachapel se case y por fin viva su historia de amor de cuento de hadas junto a su esposo por el civil Francesco Zampogna, la conductora de Despierta América vive un gran año porque le acaban de entregar su ciudadanía, pero eso no es todo y ya vaticinó lo que viene para ella.

Justo cuando apareció llorando en el Servicio de Inmigración muy emocionada porque luego de 10 años buscándolo, por fin recibió su ciudadanía, Francisca Lachapel agradeció a todos por el apoyo que ha recibido desde que llegó a Estados Unidos pero ahora tiene otra meta en mente.

La conductora de Despierta América va tras el siguiente paso luego de convertirse en ciudadana

No se trata de su boda, de la que por cierto ultima los detalles y cada vez más se saben cosas, sin embargo la fecha no se especifica aún, pues ¿vendió la exclusiva para una revista y no quiere que ningún medio de comunicación le empañe el día? Pareciera que así es, aunque no se descarta que en Despierta América se pueda ver todo.

Justo cuando Ana Patricia Gámez y Jomari Goyso le dieron apoyo para su boda en consejos y sugerencias, Francisca Lachapel quiere que si no se pudo casar en su castillo italiano como lo planeaba y se lo arruinó la pandemia, por lo menos que sí suceda como ella lo desea ahora en República Dominicana… pero antes, se graduará…