La conductora de Despierta América pide oraciones para esposa de Manny Cruz

Nace la hija del cantante Manny Cruz, pero su esposa se encuentra grave por COVID

En redes sociales, Francisca Lachapel pide favor a sus seguidores Francisca Lachapel. En redes sociales la conductora de Despierta América le pidió a sus seguidores una gran favor. Francisca publicó un mensaje a sus seguidores para que se unan en oración por el cantante Manny Cruz, que se encuentra pasando por una emergencia familiar. “Mi @mannycruzrd me uno a la cadena de oración por tu familia. Eres un hombre de fe. Dios está con ustedes en estos momentos. ¡No lo dudes ni un segundo! Te envío un fuerte abrazo y la mejor energía de este mundo para que tu amada esposa y tu princesa que está en camino, salgan pronto y con bien de esto”, escribió. Seguidores de Francisca Lachapel muestran su apoyo “Dios está con ustedes en este momento sólo tienen que creerle a él”, “amén, así será, en el nombre de Jesús ellas van a estar bien porque Dios va a ser su médico por excelencia, “decreto sanación para la familia”, “él es un hombre de fe y de un gran corazón. Dios estará con ellas”, “Dios está con ella, ten mucha fe”, escribieron. El cantante también publicó en sus redes sociales: “Les pido con toda mi alma una cadena de oración por la vida de mi esposa Yeri y nuestra bebé Montserrat que viene en camino. Estará entrando ahora mismo en una cirugía de emergencia y necesito de sus oraciones por favor. En el nombre de Jesús”.

Ofrecen mensajes de aliento para Manny Cruz No solo los seguidores de Francisca Lachapel se mostraron solidarios y mandaron sus oraciones para Yeri, tras el mensaje del cantante Manny Cruz, sus fanáticos también le brindaron muestras de apoyo dejándole mensajes de aliento en la publicación donde informó de la operación de su esposa. “Dios en control. Todo estará bien”, “amén”, “clamamos a Dios por ella”, “maniaoooooo querido, todo saldrá bien en el nombre de Jesús hermano querido”, “abrazo rebosado de solidaridad”, “amigo Dios está con ellas y contigo. Dios en control absoluto de todo”, “con Dios. Orando mucho!”, fueron otros comentarios.

Nace la hija de Manny Cruz, su esposa sigue delicada Según publicaron medios como listindiario.com, la hija del cantante Manny Cruz, a quien llamará Monserrat, ya nació, sin embargo, la salud de su esposa, la bailarina Yeri Peguero, se reporta como delicado por coronavirus y piden continuar orando para que mejore. En redes, Milagros Sánchez, madre de Yeri, subió un video en sus redes sociales donde pide que sigan orando por la salud de su hija, quien fue intervenida de emergencia la tarde de hoy; con lágrimas en los ojos pidió oraciones para su hija. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

Suegra de Manny Cruz pide por la salud de su hija “Emmanuel (Manny) ha estado llorando como un niño. Todos estamos preocupados. Ya la niña nació gracias a Dios”. Desconsolada, la suegra dijo que esperan que la bebé haya nacido sana y sin haber contraído el coronavirus y que esperaba que “ya puedan hacer el tratamiento que Yeri necesita para combatir el Covid”. Milagros Sánchez pidió a las personas que no se tomen el Covid-19 a la ligera y se cuiden, agradeció por las muestras de apoyo que tanto ella como su familia han recibido en los difíciles momentos por los que están pasando y que espera que su hija salgo pronto del hospital.

La pequeña Monserrat es la segunda hija de la pareja El cantante Manny Cruz y la bailarina Yeri Peguero se conocieron en el año 2010, cuando ambos participaban en un musical. Cinco años después se casaron. Luego llegó a sus vidas su primogénito Matteo y apenas el pasado mes de diciembre habían anunciado el sexo de su segundo hijo, una niña a la que llamarían Monserrat. La situación por la que pasa el cantante y su esposa no ha pasado desapercibida por el medio artístico, tal y como lo demostró la conductora de Despierta América Francisca Lachapel, quien envió un emotivo mensaje de aliento para la pareja que pasa por duros momentos.

Francisca Lachapel y las críticas a su embarazo Francisca Lachapel, conductora de Despierta América, ha sido tachada de ‘lo peor’ a raíz de que anunció su embarazo, tan es así que se cansó de los comentarios y críticas malintencionadas de la gente por lo que la presentadora decidió grabar un video con un fuerte mensaje. A través de su cuenta de Instagram, Francisca Lachapel quien está entrando a la recta final de su embarazo, ha estado en el ojo del huracán desde finales del año pasado cuando anunció que llevaba un año casada con su ahora esposo Francesco Zamponga habiendo guardado el secreto de su boda, efectuada desde 2019.

Indignada por las críticas a su embarazo Ahora, a través de sus fotografías, la conductora de Despierta América, Francisca Lachapel es criticada por cómo se ve su cuerpo con el embarazo, pues ha subido notablemente de peso, se ha hinchado y ha sufrido lo que la mayoría de las mujeres vive con dicha etapa por lo que grabó un importante mensaje. La esposa de Francesco Zampogna, que está en la última etapa de su embarazo, utilizó su red social de Instagram para publicar un video en el que muy elocuente y directa ‘encara’ a sus haters y a toda la gente que le tiene ‘mala vibra’ por su bebé y fue muy clara advirtiéndoles que no permitiría más ofensas.

Francisca Lachapel se cansó de que la gente la critique “Pensé mucho para subir este video pero creo que es importante el mensaje y además me sirve de desahogo para sentirme mejor. Pido seamos más cuidadosos con nuestros comentarios y que tengamos más empatía”, puso en la descripción del video y después comenzó a hablar. “Creo que es importante que comparta con ustedes cómo me siento. Voy a tocar un tema que me tiene muy triste y que me tiene acomplejada. Yo soy un ser humano que siente, que padece y tengo que sacar esto porque ya me está afectando y desahogarme por aquí me va a ayudar a sacar esta energía porque en esta etapa tan hermosa en que yo me encuentro, lo único que quiero son puras cosas positivas”, comenzó diciendo Francisca Lachapel.

Pidió un alto a las ofensas Desde su casa y con una blusa azul con puntos blancos y una playera color mostaza, Francisca Lachapel continuó: “Me siento mal, acomplejada a un punto que de verdad he pensado en irme de redes sociales y ya no publicar ninguna foto ni video, simplemente desaparecerme y volver cuando tenga mi bebé y pueda presentar a todo el mundo a la Francisca que tal vez muchos quieren ver o entienden que deberían de ver todo el tiempo”. Los comentarios en redes sociales tienen mal a la conductora de Despierta América: “Yo he estado leyendo algunos comentarios en redes sociales y he visto también páginas que han escrito notas basadas en mis looks, en cómo me veo y en cómo he subido de peso”, manifestó.