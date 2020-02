Francisca Lachapel cuenta su historia de amor y le llaman “ofrecida”

A poca gente le agrada el prometido de la presentadora dominicana

Da detalles en Despierta América de cómo se enamoró del empresario

La famosa presentadora de televisión la dominicana Francisca Lachapel ha causado furor en las redes sociales luego que se publicara un video donde ella platica su historia de amor con su novio el italiano Francesco Zampogna, pero algo salió mal y la gente la catalogó como “ofrecida”, aquí te damos los detalles de lo que dijo frente a las cámaras.

Fue en le programa de Despierta América donde Francisca Lachapel contó la historia de amor con su prometido, pero los usuarios no quedaron conformes con el relato y algunos de ellos le llamaron “ofrecida”, sin embargo, da detalles paso a paso de cómo se enamoró del italiano.

Francesco Zampogna nació en Estados Unidos, pero tiene ascendencia italiana, es un reconocido empresario que gusta del deporte, sin embargo, no es del agrado de la mayoría del público que sigue a Francisca Lachapel y se lo han hecho notar en las redes sociales en diversas publicaciones.

El video donde la presentadora dominicana cuenta su historia de amor se puede ver en la cuenta de Instagram de @despiertamerica y hasta la tarde de este lunes 17 de febrero de 2020 superaba las 101 mil 300 reproducciones y decenas de comentarios de los seguidores de Francisca Lachapel.

En el video Francisca Lachapel tiene una interacción con su prometido y allí revela que se conocieron en un salón de belleza. Luego revela que él no dejaba de verse en el espejo y le dijo: “you look sexy”.

Luego ella le pregunta que por qué las primeras siete citas fueron con sus amigos a lo que él responde que son de su familia y que si alguno de ellos no le da su aprobación, no haría nada.

Además en la entrevista él revela cómo es que se dio cuenta que ella era el amor de su vida y quien se convirtió en su cómplice para obtener el anillo de compromiso y dijo que fue Satcha Pretto.

En el mismo video revelaron los aspectos de cuando Francesco Zampogna le pidió matrimonio a Francisca Lachapel en Dubai, incluso bromearon porque ella recordó que lo pronunció mal al decir “Budai”.

Entonces él dijo que antes de pedirle matrimonio no estaba nervioso, hasta el momento en que la tuvo de frente y allí sí se puso a temblar por el suceso.

Luego ella le preguntó sobre su reacción si dijera que no y el le contestó que ya tenía listo un camello para que se regresara y que él lo haría en el automóvil.

Ya al final del video Francisca Lachapel confesó que se sintió caliente y así concluyó la entrevista, pero no todo fue miel sobre ojuelas, ya que en la sección de comentarios de la cuenta del programa, la gente le dijo que ella fue la ofrecida, por lo que para algunos cambió el concepto en que tenían al hoy prometido de la conductora dominicana.

Los comentarios para Francisca no fueron los más bondadosos: “Prácticamente ella se le ofreció”, “Este tigre no me agrada para Francisca me parece que se quiere colgar de fama”, “Este hombre no se ve muy enamorado, ni entusiasmado que digamos”, “Ella se le ofreció Pero ojalá que al final del camino termine en una historia feliz todos tenemos derecho”, “Qué ofrecida”.

VEA EL VIDEO AQUÍ