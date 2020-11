Francisca Lachapel no aguantó las lágrimas por las noticias que tuvo que dar

Mortificada, afectada y con llanto, la conductora de Despierta América confesó que tiene coronavirus

Los compañeros de la concursante de ‘Tu Cara Me Suena’ la trataron de consolar

Francisca Lachapel pasó un momento de tensión al enterarse que tiene coronavirus y lo informó en Despierta América mientras sus compañeros la escuchaban atónitos, además dio una mala noticia sobre ‘Tu Cara Me Suena’.

La conductora de Despierta América informó que por cuestiones de protección y ante el brote de casos de coronavirus que se dio en la producción, su participación en ‘Tu Cara Me Suena’, quedó totalmente cancelada.

A través de un video en la cuenta de Instagram de Despierta América, Francisca Lachapel desde su casa informó lo siguiente:

“Lo que les tengo que decir es de ‘Tu cara me suena’, ustedes saben que el show ha estado en pausa por unas tres semanas, a pesar de esto nosotros nos hemos seguido preparando desde la casa cumpliendo todos los protocolos de seguridad y a pesar de que cumplí con todo los protocolos, lamentablemente, el COVID-19 llega a mi casa…”, comentó con la voz quebrada.

Y Francisca Lachapel continuó: “Lloro porque no voy a poder seguir en el show, porque para la producción y la gente que trabaja, la salud de nosotros es lo más importante y por el calendario de la producción no puedo seguir en la competencia, no me siento tan mal, tengo muchas cositas pero leves, y lloro porque me da tristeza el no poder continuar”, aseguró la conductora.

Conmovida y visiblemente afectada, Francisca Lachapel agradeció a la producción del show y a la gente que la apoyó, pero descartó volver a ‘Tu Cara Me Suena’: “Esto es como cuando las mujeres dicen que están embarazadas y desde que lo dicen les sale la barriga, es así, yo me enteré y me salió un dolor de espalda, las noches son un poco incómodas, como que me da fatiga, pero estoy bien, un poco triste pero se me va a pasar”, dijo la morena.

Mientras Alan Tacher, Carlitos Calderón y Karla Martínez le dieron ánimo a su compañera de Despierta América, los comentarios de la gente para Francisca Lachapel por su contagio de coronavirus, no se hicieron esperar:

“Lo que le preocupa a esta tipa es el trabajo, por Dios!!!! La gente no entiende que si no hay salud, no hay trabajo!”, “Ahora ella llora como actriz de novela mexicana”, “Que drama tan estúpido”, “Ahí es que te das cuenta que este virus es una comedia. Porque y ella dizque no sale y siempre está con mascarilla? O eso es apariencia solamente?”, “Obviamente no siguió ningún protocolo pero bueno así de irresponsables so no todos ahí”, “Qué ridiculez”.

AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA LACHAPEL INFORMANDO SU POSITIVO A CORONAVIRUS