Francisca Lachapel llora al ver por primera vez a su bebé

La presentadora acudió por primera vez al médico para realizarse un ultrasonido

“Esta es la primera vez que ví a mi cunungu”

Francisca Lachapel llora bebé. Luego de que presumiera su panza de embarazo en las redes sociales, la presentadora Francisca Lachapel, acudió por primera vez al médico para realizarse un ultrasonido, donde lloró al momento de ver a su bebé.

A través de su cuenta de Instagram, la dominicana, realizó una grabación donde está junto a su pareja, en el momento en que se dirigen a ver a su hijo por primera vez.

Anteriormente Francisca había compartido una imagen donde se ve cómo va creciendo su vientre en tan solo 18 semanas de diferencia; ahora la dominicana y su esposo están listos para ver a su hijo.

FELIZ Y NERVIOSA POR EL MOMENTO

“Esta es la primera vez que ví a mi cunungu (Bebé)”, con ese encabezado acompañó el video que compartió, donde se le ve muy emocionada por ver a su pequeño.

“Hoy es un día muy importante y muy especial, porque es mi primera, nuestra primera visita al doctor, para saber como esta nuestro bebe, o ¿qué estamos esperando?, si uno, dos, tres o cuatro”, comenzó diciendo Francisca, mientras viajaba en el vehículo con su pareja.

Luego afirmó “Es la primera, tengo muchas dudas, muchas preguntas, ha sido bastante larga la espera para este día, quiero saber si todo está bien, pero aquí estamos, Francesco está listo, y lamentablemente por el COVID-19 no va a poder entrar conmigo, pero me va a esperar aquí y tengo planes de llamarlo para que no se pierda este momento tan especial, de por primera vez ver a su diminuto hijo”.

En ese momento la pareja llega a la clínica donde se realizará el ultrasonido, donde se le ve nerviosa a la dominicana, y ya estando adentro, al momento de ver las imágenes donde se aprecia su hijo, Francisca no puede sostener el llanto.

