Francisca Lachapel luce irreconocible después de su primer embarazo

Sin embargo, no quedó como todos esperaban

La conductora y modelo dominicana dice que no se siente segura con la transformación de su cuerpo ¡Vaya sorpresa! A más de un mes de haber dado a luz a su primer bebé, de nombre Genaro, la conductora y modelo dominicana Francisca Lachapel luce irreconocible, pero no quedó como todos esperaban, además de decir que no se siente segura con la transformación de su cuerpo. Fue en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, que la ganadora de la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina 2015, compartió una imagen que no dejó mucho a la imaginación y que provocó todo tipo de reacciones. Francisca Lachapel reconoce que le hubiera gustado que fuera una foto del recuerdo Con más de 275 mil likes a la fecha, esta publicación dice lo siguiente: “Me encantaría decirles que es un #tbt (Throwback Thursday, que podría traducirse como Jueves de volver al pasado), pero no, esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro!”. Francisca Lachapel compartió que todos los días tiene la dicha de abrazar a un muñequito hermoso y que aún no puede creer que salió de ella: “Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo”, expresó la conductora de Despierta América, pero aún tendría más por decir.

Francisca Lachapel dice que acepta cualquier consejo Fue el pasado 8 de julio que Francisca Lachapel se convirtió en madre por primera ocasión. El feliz padre es el empresario italiano Francesco Zampogna. Cabe recordar que la presentadora de televisión fue muy criticada por exponer en exceso su embarazo, incluso opacando al de la novia de su compañero, Carlos Calderón. “El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio, así que hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mí! ¡Ustedes me conocen! A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”, finalizó.

Famosos le expresan su apoyo Una de las primeras en reaccionar a esta publicación fue la también conductora de televisión Yubelkis Peralta, quien le dijo: “Tú puedes, mi vida”, mientras que la cantante dominicana Natti Natasha, quien recientemente se convirtió en madre, se expresó así: “Dale que tú puedes!!! Felicidades porque tienes el mejor título del mundo, que es ser mamá! Disfruta tu cuerpo, así que hasta eso lo vas a extrañar. Es el proceso más hermoso del universo”. La conductora y modelo Clarissa Molina no quiso quedarse atrás y dijo: “Dale, mi Fran!!! Mi total admiración!!!”.

Le dicen a Francisca Lachapel que no haga caso de las críticas Si alguien ha sido duramente criticada en los últimos meses por mostrarse con poca ropa en sus publicaciones es La Veneno Sandoval, ex conductora del programa Suelta la sopa de Telemundo, quien le comentó lo siguiente a Francisca Lachapel: “Tú perfecta y bendecida, lo demás es parte del proceso… mi mejor sugerencia es que no escuches a nadie que te venga a decir cosas sin empatía y que te concentres en lo importante… y sabes que eres bella de cualquier forma”, comentó Caro.

“Vas a quedar igual o mejor que antes” Alguien más que ganó Nuestra Belleza Latina, pero en el 2010, fue Ana Patricia Gámez, quien le dedicó las siguientes palabras a Francisca Lachapel: “Es un proceso, disfrútalo, tenle paciencia, procreaste un ser maravilloso que cuando menos pienses te dirá ‘Te amo Mamá’. Te conozco y sé que vas a queda igual o mejor que antes!!!”. Por su parte, el fashionista español Jomari Goyso expresó que de la manera en que la conductora dominicana se muestra es cómo se empodera a otras mujeres: “Rompiendo el estereotipo y siendo real, aunque la sociedad no le guste la realidad. Te amo, estoy muy orgulloso de ti”.

“A veces sentimos esa ‘presión social’ de lucir delgadas” Más famosas seguían expresando su apoyo a Francisca Lachapel, quien luce irreconocible después de su embarazo, como la actriz y conductora puertorriqueña Karla Monroig: “Eres hermosa hoy y siempre, Fran. Admirable! Disfruta el proceso y a tu muñeco. A veces sentimos esa ‘presión social’ de lucir delgadas a poco tiempo de dar a luz sin darnos cuenta que el reflejo en el espejo no define lo que somos como seres humanos. Un día a la vez”. Su compañero en el programa Despierta América, el Chef Yisus, comentó: “Consejos quiero yo de ti… Porque te he visto hacerlo una y otra vez y ahora con esa motivación y ese súper poder de ser mamá, no quiero ni imaginar lo que eres capaz de hacer”.

Le dicen a Francisca Lachapel que “ella sabe que parece un hombre de 100 años” Y cuando parecía que todo serían muestras de apoyo y admiración para Francisca Lachapel por haberse animado a mostrar su estado físico actual, esto no fue así, ya que una persona no se guardó nada y se expresó de la siguiente manera: “Ahorita cuando la empiecen a criticar sale con su drama. Foto para atención y sonido”, a lo que alguien más respondió: “Muy de acuerdo contigo, a ella le encanta el sonido. Ella sabe que parece un hombre de 100 años con esa panza que le cuelga tan fea”.

“A Univisión no le gustan esos ‘retrojos'” Un usuario no se contuvo y le mandó el siguiente mensaje a Francisca Lachapel, quien estuvo en el programa Despierta América hasta donde más pudo: “A Univisión no le gustan esos ‘retrojos’, ponte más linda, digo, no lo eras, pero un poco”. “Haces bien en comenzar a cuidarte, no por estética, sino por salud, ya que realmente estás bellísima. Se nota en tu sonrisa que vives rodeada de amor. Gracias por este valioso aporte que hoy entregas, ya que aumentas el autoestima de madres que hoy se ven reflejadas en ti”, se puede leer en más comentarios.

El baby shower de Francisca Lachapel Un mes antes de que diera a luz, Francisca Lachapel fue agasajada con un baby shower en el que se cuidó hasta el más mínimo detalle y donde predominó el color azul. En esta publicación, reconoció que estaba “loca” por conocer a su príncipe. Algunos de sus compañeros del programa Despierta América estuvieron presentes en este festej0, entre ellos Alan Tacher, Carlos Calderón, Chef Yisus y Raúl González. La que brilló por su ausencia fue Karla Martínez. También estuvieron presentes Jomari Goyso y Pamela Silva.