“Tuve la fortuna de conocer a esta pareja tan responsable, talentosos y dedicados a su trabajo hace meses y se encargaron de la decoración en la habitación de mi muchachito. Ellos se reunieron conmigo, entendió lo que yo quería. En unos pocos días me envío en diseño 3D cómo se vería la habitación, la ame. Y tal cual como lo vi en el diseño exactamente quedó en vida real”, contó Francisca Lachapel sobre el cuarto de su bebé.

“Una de las cosas que más me encantó es que pudimos reutilizar los muebles de la primera habitación. Un éxito! Porque para que gastar sin necesidad. Estoy fascinada con el resultado final. A ustedes ¿qué les parece?”, fueron las palabras de Francisca Lachapel en un video donde la conductora platicó un poco con los diseñadores.

Mientras el corto video resumió el gran trabajo que hubo detrás de la habitación del bebé de Francisca Lachapel, los comentarios de las personas en el video, no se hicieron esperar: “Que bello quedo!!”, “Son unos genios”, “bello te quedó todo Dios bendiga su trabajo y sus manos”, “Hermoso trabajo digno de tu príncipe, gracias por compartir nos dan ideas. Estarán llenos de bendiciones”.

“Sí queremos tres y yo no creo que debemos esperarnos”, mencionó Francisca Lachapel mientras Ana Patricia leía un mensaje de sus seguidores apuntando que querían que tuviera gemelos: “Ay ojalá, eso es lo que él (su esposo), dice y yo le digo ‘pues bueno, mándale what’s app a Dios dile ‘mándale gemelos'”, dijo la carismática conductora.

Todavía no cumple un año y Francisca Lachapel ya piensa en ser mamá de nuevo. Hace unas semanas atrás estuvo como invitada en el podcast de Ana Patricia Gámez; al cuestionamiento de su amiga, a Francisca no le quedó otro remedio más que decir sus planes futuros para su familia junto a su marido Francesco Zampogna, con quien según dijo, quiere tener 3 bebés: “Tres en total… Yo quisiera en verdad, obviamente siempre digo ‘Lo que Dios quiera’, porque las cosas pasan siempre cuando él quiera”, comenzó diciendo.

¿Problemas en el paraíso?

Luego de que Francisca Lachapel se aliviara y estuviera aprendiendo el arte de ser mamá del bebé Gennaro, comentó que sí ha sido un proceso complicado con su esposo porque naturalmente ya no le brinda tanta atención como antes, pero que gracias a que es muy comprensivo y hay comunicación, las cosas funcionan bien:

“Con un bebé así pues la prioridad es el bebé en lo que nosotros nos adaptamos porque él y yo estamos aprendiendo a ser papás también, pues él y yo mantenemos comunicación pero la parte romántica se deja un poquito de lado por muchas razones, tú no quieres que te pongan una mano encima sobretodo cuando tienes tantas libras de más y estás trabajando con tus hormonas y adaptándote a todo, sí cambia esa parte, como el cuidarlo a él como antes, pero me ha tocado un esposo muy comprensivo y lo bueno que no hemos perdido es la comunicación…”, manifestó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE CÓMO QUEDÓ LA HABITACIÓN DEL BEBÉ DE FRANCISCA LACHAPEL.