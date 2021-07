Es un gesto bastante dulce el que ha tenido Francisca, ya que hace pocos días pidió disculpas por no estar tan presente en redes sociales por estar adaptándose al proceso de la maternidad, así que no deseaba preocupar a los usuarios con su desaparición de la red, por lo que pidió que la comprendieran en lo que vuelve a tomar las “riendas” de su vida en diferentes aspectos. Archivado como: Francisca Lachapel fotografías Gennaro.

"Hola! Hola mi gente! Cómo saben el miércoles pasado me convertí en mamá", comenzó el mensaje que viene acompañado del post en Instagram, el cual a los pocas horas que se compartió ya generó casi 200 mil Me Gusta y muchos más comentarios, los cuales están llenos de buenas críticas hacia la pareja, quienes nunca han dudado en retribuir el cariño que les tienen sus seguidores.

“¡Buenos días! Quiero agradecerles la cantidad de mensajes, buenos deseos y bendiciones que ustedes les han enviado a mi familia. Ver la alegría con la que han recibido a mi Gennaro, me tiene muy feliz. Creo que mi ausencia por aquí se entiende, pues me estoy adaptando y entendiendo esta nueva y maravillosa etapa de mi vida. Pronto voy a compartir momentos con mi pequeño. Por ahora… Solo quiero decirles. ¡Gracias!”, compartió a través de Instagram Stories.

Los momentos previos al nacimiento

En la única entrevista que ha dado hasta el momento, Francisca Lachapel detalló los momentos previos al nacimiento de Gennaro, mencionando que ella todavía continuaba trabajando cuando se dio cuenta que había entrado en labor de parto, puesto que en todo el día se había sentido incómoda y sin ganas de moverse, por lo que sabía que el momento se acercaba.

“Ayer fui a trabajar, no me podía mover, estaba como lenta y yo creí que Gennaro podía llegar, porque ya estaba en la semana 39 y cinco días. Me fui a la casa, estuve toda la mañana incómoda, me dormí un ratito, y de repente, estaba viendo con Francesco el juego, voy al baño y cuando regreso empieza a salir agua”, comentó al programa matutino perteneciente a Univisión.