No soy de derecha ni de izquierda. Soy del pueblo!!! Viendo lo que está ocurriendo en mi tierra. La suspensión de las elecciones municipales es muy delicado! Lanzar bombas lacrimógenas al pueblo que se manifiesta de una manera pacífica exigiendo su derecho de elegir, totalmente inaceptable. Mi Pueblo dominicano es honrado y humilde pero no se va a dejar usar por nadie. Nuestra libertad es un derecho, que costó mucho conseguir!!! Y nadie nos la puede quitar. No permitimos aunque sea con un simple pensamiento que haya un atentado a nuestra democracia. Lo que ha ocurrido es un llamado de atención muy fuerte. Si no actuamos puede ser el principio del fin. De la manera más pacífica posible, dejemos bien claro que no estamos ciegos. Que nos preocupa el futuro de la República Dominicana y que estamos más unidos que nunca.