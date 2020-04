La conductora de “Despierta América” pide tomar conciencia sobre el coronavirus

Francisca Lachapel no aguanta más y rompe en llanto

“Es muy triste lo que está pasando”, asegura

Hace unas horas, en la cuenta oficial de Instagram de “Despierta América”, la conductora dominicana Francisca Lachapel se puso a llorar por el coronavirus y por todo lo qué está pasando actualmente en el mundo.

En poco menos de un minuto de duración, Francisca Lachapel comenta: “Lo del coronavirus es real, independientemente de que muchos insisten en que no”, para luego comentar el caso del actor Andrew Jack, que falleció por Covid-19 y que su esposa no pudo despedirse de él porque ella se encontraba en cuarentena, y posiblemente, no haya funeral.

“Y esta es la realidad de muchos que han perdido a un familar por causa del coronavirus, que no se pueden despedir, no pueden decir adiós”, comentó la conductora dominicana con lágrimas en los ojos.

Coronavirus Francisca Lachapel. “Me da mucha tristeza porque también vi la historia de una señora que se murió su mamá y se tuvo que despedir por FaceTime, la enfermera hizo la llamada”, expresó Francisca Lachapel, que no pudo contener la emoción en este momento, para luego hacer un llamado a sus seguidores y al público en general:

“Es muy triste lo que está pasando, así que por favor quédense en su casa, presten atención a las noticias, imagínense que pierden a un familiar y no le pueden siquiera decir adiós, vamos a tomar conciencia”.

Sus seguidores no dudaron en expresar sus comentarios a través de la cuenta oficial de Instagram de “Despierta América”: “Quedo sorprendida con la cantidad de personas que aún piensan que lo que está pasando no es real”, “Eso es cierto lo que dice Francisca, el papá de mis hijas hace siete días acaba de morir del coronavirus en el Bronx y no se puede hacer funeral”.

Hubo también quien se mostró en contra del mensaje de la conductora dominicana: “Los amo, pero ya no les mintamos más al mundo”, “Pura mentira, dejen de jugar así con la gente, por Dios”.

Otro usuario lanzó una recomendación: “Si estos presentadores están afectados emocionalmente, deben de darles un espacio para que fortalezcan su parte emocional, porque ya es suficiente con tanta tristeza en las noticias para que se desmoronen en las cámaras”.

Coronavirus Francisca Lachapel. Por otra parte, una internauta no se mostró muy conforme con lo que dijo Francisca Lachapel: “Quédate en casa, ustedes que tienen dinero. Y los que viven de día a día, si no los mata el virus, los mata el hambre”.

Coronavirus Francisca Lachapel. A pesar de que fue evidente que Francisca Lachapel se ‘dobló’ ante las cámaras, algunos no se lo creyeron: “Ay, ya Pancha, no hagas tanto pancho”, “Yo no la entiendo y se puso a hacer ejercicio con el papel de baño, eso hay que tenr conciencia, que muchas personas ni lo tienen, se contradicen”.

Para finalizar, una seguidora escribió un contundente mensaje: “¿Qué pensamos que por estar en la tv no son humanos? El mundo necesita de personas con consciencia y más empático con el dolor ajeno. Estamos cansados de tanta gente payasa subiendo videos que para nada nos lleva a ser solidarios”.

Archivado como: Coronavirus Francisca Lachapel