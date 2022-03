Francisca Lachapel ¿está embarazada de nuevo?

Ana Patricia Gámez le sacó toda la verdad a su amiga

¿La conductora de Despierta América apenas había bajado de peso y está lista para ser mamá de gemelos? Francisca Lachapel estuvo como invitada en el podcast de su amiga Ana Patricia Gámez titulado ‘Sin Filtro’ y estuvo platicando de muchas cosas de su vida, sobretodo de su nuevo rol como mamá, pero ¿se le salió decir que está esperando gemelos? La conductora de Despierta América no se calló nada. Ana Patricia Gámez y Francisca Lachapel son muy cercanas desde el momento en que fueron compañeras de Despierta América y además las dos fueron Nuestra Belleza Latina, por lo que tienen muchas cosas en común y ahora, una entrevistó a la otra como toda una profesional. Ana Patricia Gámez consigue que Francisca Lachapel le diga la verdad Fue mediante una recopilación de un video de Univisión Famosos, en Instagram, donde se extrae un fragmento de la conversación que Ana Patricia Gámez tuvo con Francisca Lachapel, quien podría dejar entrever que está embarazada y de más ni menos que de gemelos. “Hijos ¿cuántos quieren?”, es lo que dice Ana Patricia para su amiga quien muy adelantada contesta sin menor duda “Tres”, lo que provocó la risa de la mexicana quien se impactó de que no la haya dejado terminar en su cuestionamiento, ¿pero será que a 8 meses de que el bebé Gennaro llegó al mundo, Francisca ¿ya está en la espera de nuevo?

Ana Patricia Gámez le saca ‘la sopa’ a su gran amiga “Ni la dejé terminar y la gente (pensando) ella bien clara”, es lo que dice entre risas Francisca Lachapel quien tiene 2 años de casada por el civil con su marido Francesco Zampogna con quien se celebrará pronto este año un enlace religioso luego de que lo anunciaran hace unos meses. La morena ex reina de belleza, se encuentra muy contenta por su nuevo rol de mamá de su bebé Gennaro y así lo demuestra con varias publicaciones en su cuenta de Instagram donde se puede ver el crecimiento de u pequeño y la manera en que ella va aprendiendo a ser mejor madre cada día.

¿Ya está esperando gemelos? Francisca Lachapel se sincera con Ana Patricia Gámez Al cuestionamiento de Ana Patricia, a Francisca no le quedó otro remedio más que decir sus planes futuros para su familia junto a su marido Francesco Zampogna, con quien según dijo, quiere tener 3 bebés: “Tres en total… Yo quisiera en verdad, obviamente siempre digo ‘Lo que Dios quiera’, porque las cosas pasan siempre cuando él quiera”, comenzó diciendo. “Sí queremos tres y yo no creo que debemos esperarnos”, mencionó Francisca Lachapel mientras Ana Patricia leía un mensaje de sus seguidores apuntando que querían que tuviera gemelos: “Ay ojalá, eso es lo que él (su esposo), dice y yo le digo ‘pues bueno, mándale what’s app a Dios dile ‘mándale gemelos'”, dijo la carismática conductora.

¿Su esposo la presiona para ya embarazarse de nuevo? Francisca responde Cuando hace algunas semanas, Francisca Lachapel decía que tenía terror de que la familia de su esposo no la aceptara por su color de piel, también le cuestionaron sobre la forma de ser de Francesco Zampogna y si la presionaba en decisiones que ella no quisiera tomar, como embarazarse de nuevo: “Él me apoya en todo lo que yo hago, bueno tenemos un hijo y ya nos vamos a casar, no le queda de otra, se aguanta jajaja, pero yo creo que sí me apoyaría, ya no es celoso con nada, Francesco es bastante seguro y me ha enseñado a mi a ser segura”, finaliza diciendo la conductora de Despierta América.

Cuenta los planes de la boda religiosa con su esposo Francisca Lachapel se casará por la iglesia con su marido por el civil Francesco Zampogna y dijo que la boda religiosa se canceló por la pandemia y tenía pensado algo de cuento de hadas en Italia, pero finalmente sucederá en su natal República Dominicana y dice que los dos están muy contentos por los planes. “A veces me dan nervios cuando pienso en la fecha, en vestidos y así, más que nervios como mariposas porque estoy muy emocionada… estoy muy emocionada porque ¿qué más prueba de amor que nuestro propio hijo allí? Es muy bonito tenerlo allí que nos vea casándonos”, dijo Francisca Lachapel entre lágrimas.

¿Descuida a su esposo por darle atención a su bebé Gennaro? Luego de que Francisca Lachapel se aliviara y estuviera aprendiendo el arte de ser mamá del bebé Gennaro, comentó que sí ha sido un proceso complicado con su esposo porque naturalmente ya no le brinda tanta atención como antes, pero que gracias a que es muy comprensivo y hay comunicación, las cosas funcionan bien: “Con un bebé así pues la prioridad es el bebé en lo que nosotros nos adaptamos porque él y yo estamos aprendiendo a ser papás también, pues él y yo mantenemos comunicación pero la parte romántica se deja un poquito de lado por muchas razones, tú no quieres que te pongan una mano encima sobretodo cuando tienes tantas libras de más y estás trabajando con tus hormonas y adaptándote a todo, sí cambia esa parte, como el cuidarlo a él como antes, pero me ha tocado un esposo muy comprensivo y lo bueno que no hemos perdido es la comunicación…”, manifestó.

¿Sigue con inseguridades por su cuerpo? La conductora de Despierta América dijo que ahora que es mamá, aprendió a darle valor a cosas importantes y a no centrarse tanto en inseguridades como su cuerpo, cuando antes le afectaban demasiado, con todo y que trabaja en la televisión y que le ha costado volver a su peso normal después del embarazo: “Antes aunque pareciera que no, mis inseguridades con mi cuerpo, yo le paraba mucha bola y eso me podía detener como por ejemplo yo pensaba ‘si el pelo’ y ahora veo fotos y digo ‘estaba loca’, estaba gordita y muchas cosas así que de verdad no tienen sentido, no tienen importancia y esas cosas podrían literalmente arruinarme un día y ahora no”, dijo Francisca. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA ENTREVISTA COMPLETA DE AMBAS.