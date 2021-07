Ante esto, Francisca Lachapel confesó algo que sorprendió bastante a sus seguidores: “Ustedes saben que yo no soy cantante, pero no pude dejar pasar la oportunidad de revivir los momentos más especiales de mi embarazo con esta hermosa canción”, confesó la actriz, quien dio entender que le cantará a su pequeño hijo en dicho video.

La Veneno Sandoval reacciona

Por su parte, la conductora Carolina Sandoval, conocida como La Veneno Sandoval, no se quiso quedar atrás y reaccionó al bello video que Francisca Lachapel le hizo a su hijo Gennaro: “Mi reina el milagro de la vida, lo mejor que nos puede pasar a todas @francisca sencillamente hermosa interpretación”.

“No voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar”, “cantas muy hermoso, se me salieron las lágrimas ya que no puedo salir embarazada”, “qué belleza de principio a fin, tanto el video como el mensaje. Bendiciones para ti y tu bebé por siempre”, “me encantó, las lágrimas de felicidad recordando mi embarazo, gracias por compartir y revivir bellos momentos”. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ