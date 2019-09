Página

Francisca Lachapel fue tachada de ‘ridícula’ por un video que compartieron de ella en Despierta América

Parece ser que al show se le acabó la creatividad y los espectadores no perdonaron lo que hizo la conductora

Francisca Lachapel fue tachada de ‘ridícula’ por un video que fue compartido en la cuenta de Instagram de Despierta América, en la que la conductora aparece haciendo algo que fue reprobado por el público.

La bella presentadora del show jamás imaginó que algo que en apariencia sería ‘inocente’ y ‘divertido’ terminaría ocasionándole problemas y ataques por la idea que se le ocurrió para hacer más ‘ameno’ el show.

Como parte de las salidas que tiene todo el elenco de Despierta América para transmitir en la calle y ser más cercanos a su público, se les ocurrió que Mela Melaza, el popular personaje de Francisca Lachapel hiciera una aparición, por lo que decidieron ‘esconder’ a la sexy morena.

El video muestra a Francisca Lachapel atada a un árbol del Bronx, con un embarrado vestido de flores de todos colores, con su cabellera en un chongo mientras grita “Auxilio, auxilio, auxilio por favor suéltenme, tengo que hacer un show en vivo, ayuda, ayuda!”, es lo que se escucha decir a la presentadora.

Despierta América pretendía que su público se divirtiera con las ocurrencias de Francisca Lachapel atada en un árbol, para justificar que saliera personificada de Mela Melaza, sin embargo, los destrozaron en críticas.

“Con mucho respeto pero qué ridículo cuando no hay talento esto fastidia de verdad ahora saldrá mucha gente a dar su punto de vista pero mi comentario es sin ofender ni faltar respeto a esta bella señorita hay gusto para todos pero su personaje y sus reportajes son fastidiosos no tiene talento y ya”, “Esto es ridículo! ¿Por qué no se esfuerzan en hacer algo mejor?”, “Para mí que Fran ya dió lo que tenía,, creo que necesita pulirse y estudiar algo porque ya eso de la historia de humildad y carencias que tuvo ya pasó hay que aprovechar para estudiar y para mejorar”.

Pero las cosas no terminaron ahí, pues los ataques subieron de tono.