¡Francisca y Jomari Goyso se enfrentan y se dicen sus verdades a la cara!

Así lo dijeron ambos presentadores, Francisca apareció más seria, cosa que no es muy normal en ella, pues siempre está de broma en broma. La recién casada aprovechó el momento para llamarle la atención a Jomari y despertó fantasmas del pasado, “Es el acto de egoísmo más grande que he visto en mi vida”, le dijo en un momento de la conversación. Archivado como: Francisca y Jomari Goyso

Jomari habló de la primera vez que se dejaron de hablar…

En un primer momento de la charla, Jomari recordó la relación que Francisca tenía con su ex pareja, en donde dijo que habló con ella en varias ocasiones y le dijo cosas que sabía que no le iban a gustar. “La primera vez que me dejaste de hablar que estabas en otra relación y yo, ya estaba harto de tu otra relación, era muy fuerte contigo y tu no podías aguantarme, no nos conocíamos tanto”.

El influencer español también agregó al comentario que le hizo a su amiga Francisca; “Ella no entendía que la quiero realmente y quiero lo mejor para ella, pasaron 3 meses sin hablarnos y me llamaste”, contó Jomari retomando situaciones del pasado que hicieron que tuviera conflictos con Francisca, quien recientemente contrajo matrimonio. Archivado como: Francisca y Jomari Goyso