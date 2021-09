“Guerreros de corazón”. Cuando nadie se lo hubiera imaginado, la conductora dominicana Francisca, a poco más de dos meses de dar a luz, sorprende con su nueva figura, aunque no se salvó de algunas críticas: “De veras que el maquillaje hace milagros”.

“Esa soy yo justo ahora en esta etapa donde he recibido la mayor bendición de mi vida, ser mamá de Genaro!!! Donde todos los días tengo la dicha de abrazar a un muñequito hermoso que aún no puedo creer que salió de mí”, expresó la famosa Mela la Melaza.

A mediados de agosto pasado, Francisca provocó reacciones de todo tipo luego de que mostrara una imagen en la que se mostraba tal cual, aunque reconoció que hubiera preferido que se tratara de una fotografía del recuerdo, aunque no era así.

“El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal”

En este mismo mensaje, por el que recibió tanto críticas como mensajes de apoyo, Francisca compartió que se imaginaba que había muchas mujeres, así como ella, que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo.

“El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio, así que hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mí! ¡Ustedes me conocen! A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”.