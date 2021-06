“Hasta con los labios Kardashian me tiene este muchachito”. La dominicana Francisca, conductora del programa Despierta América, comparte una imagen en redes sociales a unos días de convertirse en mamá por la que le dicen que ya mejor se quede en casa.

“Dios te bendiga, que te dé siempre motivos para que sonrías de esa manera. Le pido que te regale lo que te mereces, salud, larga vida, amor, suerte, fortunas porque no hay corazón más lindo y noble que el tuyo. Me siento tan agradecida y bendecida por estar a tu lado, por verte crecer en todos los sentidos”.

Y quien no podía quedar olvidado es la pareja de Francisca, el empresario italiano Francesco Zampogna, que hace apenas un par de días celebró su cumpleaños y a quien la conductora dominicana le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Francisca ya necesita un descanso

“Cómo me comporto en el trabajo versus a como me comporto en mi casa”, escribió Francisca en otra publicación en la que es más que evidente que necesita urgentemente un descanso, aunque eso no le quita lo bella que luce a unos días de convertirse en mamá.

“Pobrecita, se me ha hecho eterno tu embarazo”, “Tiene los pies bien hinchados”, “Siento que para ella se ha hecho eterna esa panza, ya se ve bien cansada”, Mi reina, ya bájate de los tacos, por favor”, “Los últimos días son bien incómodos”, “Ya no use tacones, amiga”, se puede leer en algunos comentarios.