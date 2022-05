Y a unas cuantas horas de este grato acontecimiento, fue en las redes sociales del programa Despierta América que se compartió un revelador video de quien fuera la ganadora de la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina 2015, por lo que las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar.

Toda una celebridad en su país natal

A pesar de que desde el inicio de su carrera artística, Francisca se ha rodeado de grandes personalidades, a quienes no ha dudado en mostrarles su admiración, entre ellos el actor Will Smith y el cantante Ricky Martin, no olvida a la gente de su país natal, donde es toda una celebridad.

“Francisca es un ejemplo de lucha y superación, que la mantienen con los pies en la tierra, pues antes de ser famosa y muy querida por el público, trabajó como vendedora de ollas en Nueva York, donde pasó hambre y momentos muy difíciles”, se puede escuchar en este video, donde también se cuenta que años después, ya en ‘los cuernos de la luna’, regresó a vender ollas por una noble causa.