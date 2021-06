No pasó mucho tiempo para que internautas se le fueran con todo a la pareja: “El hombre debe estar mega arrepentido”, “Una changuita es exactamente lo que va a tener”, “Se viste muy mal Francisca, esos vestidos tan largos parece monia y arriesga caerse y dañar al niño”.

Un internauta aseguró lo siguiente: “Ahora todo está publicando, pero cuando nazca la criaturita, ya verán que no lo va a mostrar”, mientras que alguien más dijo: “Sí, que ya nazca, ya fastidian todos los días con lo mismo como si fuera la primer mujer del mundo en parir”.

“Ay, qué estupidez, uff y se pasa, Después de que se separan, pelean por la custodia del bebé, bla, bla, bla, a qué tanto bombo y notición y después no quieren que hablen de su vida privada viendo que ellos mismos la vuelven pública”. ¿Piensas de la misma manera?

Al ver esta serie de imágenes del baby shower de la conductora de Despierta América, que está a unas cuantas semanas de convertirse en mamá por primera ocasión, una persona no esperó mucho tiempo para hacer el siguiente comentario:

Su compañera Karla Martínez, quien no se distingue en ninguna de las fotografías de esta celebración, comentó: “Ya falta poquito!!! Los quiero mucho!!!”, mientras que Lili Estefan, conductora de El Gordo y La Flaca, dijo: “Felicidades!!! Ya pronto lo conocerás”.

Francisca usó sus redes sociales para compartir otra imagen de su fiesta de canastilla en la que luce un vestido en color azul cielo, además de una diadema de estrellas. Personalidades de la farándula no dudaron en felicitar a la conductora dominicana.

“Siempre en la televisión comentan que hay que cuidar el planeta. ¿Por qué para todo evento adornan con muchísimos globos sabiendo que son altamente contaminantes? No hay coherencia, con respeto, señores”, expresó otro internauta.

Ayer, se dio a conocer la noticia que el príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex, se convirtieron en padres por segunda ocasión de Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, y un usuario no desaprovechó la ocasión para comentar lo siguiente: “Francisca se quiere parecer a Meghan y eso nunca va a pasar”.

Francisca, a unas semanas de dar a luz

Francisca tal vez no se imaginó que sería en su baby shower donde surgirían los rumores de los probables embarazos de Pamela Silva y Vanessa Lyon, novia de Carlos Calderón. En una de sus publicaciones más recientes en redes sociales, comentó lo siguiente:

“Don @gennarozampogna no quiere que lo vean muy claro. Fuimos muy emocionados el papá, la abuela y yo a verlo y no se quitó las manitos de la cara… Como diciendo, ‘ya falta poquito, mami, para que me veas, calma la ansiedad’.

¡Ay mi hijo, entiéndeme!”.