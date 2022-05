Francisca aparece bailando merengue con el alcalde de Nueva York

La recién casada apareció bailando con el alcalde de la ciudad

¿Qué dirá Francesco, el esposo de la conductora?

Así se vivió el aniversario número 25 de Despierta América

Francisca con el alcalde de Nueva York: La guapísima presentadora dominicana estuvo presente en el aniversario de los 25 años de Despierta América, pues junto a Raúl González, Alan Tacher, el Dr. Juan Rivera y hasta Galilea Montijo, vivieron momentos inolvidables en el Time Square de la ciudad de Nueva York.

Con motivo a la celebración del programa, los conductores pasaron momentos increíbles en donde rieron, bailaron, hablaron de los mejores momentos… pero hubo uno en especial, que fue cuando Francisca, quien recientemente contrajo matrimonio, bailó al ritmo de la salsa muy bien acompañada.

Francisca baila merengue con el alcalde de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fue de visita con los conductores de Despierta América para entregarles un reconocimiento por los 25 años del programa, dio algunas palabras de felicitación y les entregó un ramo de flores. El alcalde iba acompañado de su esposa, pero solo el apareció ante la cámara.

Era de esperarse que la divertida conductora, Francisca, iba a planear algo, pues invitó al alcalde a bailar merengue: “I want you to dance Merengue” (quiero que baile conmigo merengue), le dije Francisca llevándolo a la pista a bailar, en ese momento la conductora le mostró como se baila la música de su país. Archivado como: Francisca con el alcalde de Nueva York