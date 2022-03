¿Ya conoces el ‘Fox Eye? ¡Descubre este nuevo procedimiento que ya es una de las tendencias más marcadas en Hollywood! Las celebridades más famosas están acudiendo a los consultorios médicos para realizarse esta cirugía, pero…¿en qué consiste?

Este levantamiento facial que le da una renovada estética a los ojos puede realizarse también sin cirugía por un precio aproximado de $2,000 dólares ¡Entérate quiénes lo tienen y para qué sirve!

Kendall Jenner

Después de haber visto crecer a Kendall Jenner en el reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’, el público pudo notar un cambio significativo en la apariencia física de la supermodelo, especialmente en el área de las cejas y los ojos. Jenner es una de las celebridades que supuestamente se han sometido a este procedimiento estético, cuya misión principal es crear cambios en la estructura de la ceja, lo que genera estas se tornen más pronunciadas en la parte superior, cambiando así la apariencia de los ojos.

Los ojos de Megan Fox

Muchas personas se preguntan si Megan Fox ha pasado por el consultorio del cirujano, y aunque esto ha sido desmentido por la actriz, la realidad es que el cambio en su apariencia física ha sido drástico con el paso de los años. De acuerdo con los expertos, este cambio podría deberse a la cirugía de ‘Fox Eye’, aunque esta conlleva algunos riesgos, como el daño en los tendones de los párpados a consecuencia de la pérdida de elasticidad producida con el tiempo.

Ariana Grande

Una de las celebridades que han dado de qué hablar gracias a su ‘Fox Eye look’ es la cantante Ariana Grande, cuya apariencia física, especialmente en el área de los ojos, ha cambiado drásticamente, hecho que le es atribuido a la cirugía cosmética. Es posible que Grande se haya sometido a un procedimiento estético quirúrgico, o que lo haya hecho mediante la inyección de rellenos dérmicos temporales, que continúan ganando popularidad entre las celebridades.