Tano Elizalde público que: “los segundos que te tuve en mis brazos antes de partir de este mundo, sé que un día estaremos juntos para siempre, yo sé que escuchabas mis palabras de desesperación cuando te gritaba: “No te vayas, no me dejes”.

Las polémicas declaraciones que ponen en la mira a Tano Elizalde

Marysol Castro, esposa de Tano, recordó con Ventaneando detalles del día del asesinato del cantante: “Ese día, Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir. Él refería que Mario (Mendoza) había agarrado esa fecha, que él no sabía por qué había agarrado esa fecha”.

Castro comentó que, por los hermanos del mexicano, se enteró después que Tano había tomado esa fecha: “Su nerviosismo, pues no lo entiendo”, expresó Marysol, quien también dijo que esa fecha ya estaba apartada para presentarse en otro lugar, pero ante la insistencia de Tano, decidieron cancelarla y acudir a Reynosa, Tamaulipas.