BIKINI 2021

Continuando con las fotografías en bikini de Salma Hayek, fue una que subió a la red hace algunas semanas donde se le ve muy pensativa y reflexionando, pero sin dejar de lado la sensualidad.

“We need to keep our cool. Hay que mantener la calma”, con esta frase acompañó la imagen, que hizo suspirar a varios seguidores, ahí Salma se encuentra sentada en la playa con un bikini negro, pero resaltar que le queda perfecto.

“Oye, solo estoy tratando de hacer una sonrisa en tu rostro y hacer que tu día sea un poco mejor, así que mira mis historias. Cuídate y ten una hermosa vida por delante”, “Mi cuerpo de ensueño donde estoy a dieta”, “la mujer más perfecta del mundo”, “Mi enamoramiento de la infancia todavía se ve igual que cuando era niño”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Archivado como Salma Hayek bikini.