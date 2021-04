Reviven el pasado amoroso del Padre Alberto con polémicas fotos

Ahora son marido y mujer, pero la historia de amor del Padre Alberto inició con controversia

Controversiales fotos del Padre Alberto vuelven a salir a la luz tras presentar a su familia Padre Alberto polémicas fotos. Desde que el Padre Alberto y Ruhama iniciaron su relación la polémica los siguió. Primero porque en ese entonces el Alberto Cutié era un sacerdote católico, y ella una mujer divorciada; su romance salió a luz después de que una revista de espectáculos dio a conocer una polémicas fotos. Fue en el año 2009 que TV Notas USA publicó más de 20 fotos en las que se veía al Padre Alberto con una joven en una playa de Miami. En ese entonces él confesó que estaba enamorado y dejaría la iglesia católica romana para cambiarse a la anglicana episcopal, en donde sí se permite a los sacerdotes contraer matrimonio. Padre Alberto polémicas fotos: Escándalo por un amor prohibido Las polémicas fotos de la pareja fueron publicadas en la edición 646 de la revista TVnotas USA. Llevaron ocho páginas con 25 fotografías de Alberto Cutié, el Padre Alberto con una mujer, en una de las imágenes se le apreciaba al sacerdote con una mano en el traje de baño de ella. La publicación de espectáculos también tenía imágenes de video en las que se aprecia al padre católico abrazando, besando e introduciendo su mano dentro de la parte baja del bikini de una mujer, en una de las playas de Miami. Se informó que las fografías fueron tomadas en tres diferentes días

Padre Alberto polémicas fotos: Los siguieron por días FOTO TvNotas USA El director de la revista en aquel tiempo, Juan García Alejandro, indicó que las fotos se las vendieron de forma exclusiva y que habían sido tomadas en diferentes días, algunas fueron captadas en la terraza de un bar, frente a otros clientes. Otras en donde estaban ellos solos y se mostraban muy cariñosos, como lo mostró una imagen donde el padre la estaba cargándola “de caballito”. En entrevista con Cristina Saralegui, el director editorial de TVnotas USA, aseguró que es vendieron las polémicas fotografías y que un día antes de su publicación él habló con el Padre Alberto para decirle de la existencia de las mismas. “Hablé dos veces con él, un día antes de que salieran publicadas”.

Padre Alberto polémicas fotos: No quería esconder más su amor Según en la entrevista que el periodista dio al desaparecido show de Cristina, el Padre Alberto en ningún momento negó que fuera él, y lo único que le dijo fue que no quería que su madre y su hermana se enteraran de esa forma de la relación con Ruhama, con quien ya llevaba dos años en ese momento. VIDEO AQUÍ El periodista dio a conocer que el primer medio en dar la noticia sobre el romance de Padre Alberto fue Univision.com, pues en aquel tiempo ellos tenían ahí un micrositio en su página. “Me dijo que estaba buscando la manera de dar a conocer su romance, pero no quería que fuera de esa manera”.

Padre Alberto polémicas fotos: No negaron su amor Las polémicas fotografías dieron la vuelta al mundo porque era la primera vez que un padre católico daba a conocer que tenía una relación con una mujer, en aquel momento muchos periodistas consideraron que todo el escándalo había sido orquestado y no le venían mucho futuro a la relación. Hoy, a 12 años de aquella polémica, el padre Alberto Cuté, sigue casado con Ruhama Buni Canellis, la mujer guatemalteca que conoció en la iglesia en la que trabajaba, y viven felices en Miami al lado de sus tres hijos, Christian de 26 años, del matrimonio anterior de Ruhama, Camila de 10 y Alberto de 8 años.

Padre Alberto polémicas fotos: Ahora son una feliz familia Y también fue con unas fotografías que el padre Alberto presentó a su feliz familia. Aunque estás imágenes no fueron tan polémicas como las primeras, sí mostraron que a pesar de los pronósticos, él y su esposa habían logrados callar bocas y demostrar que su amor es real. Fue en la cuenta oficial de Instagram de People en Español, donde compartieron un video, de una entrevista que tuvieron con Alberto y su familia, tras estar celebrando 12 años de casados, y donde aprovechan para hablar de sus hijos y de su regreso a la televisión.

Ahora no se esconden y posan con toda su familia “¡El padre Alberto y Ruhama Cutié celebran 12 años de matrimonio! Por primera vez, la pareja abre las puertas de su casa en el sur de la Florida para hablar en exclusiva de su vida rodeados por sus hijos, y del regreso del padre Alberto a la televisión. “Suena como sacrilegio, pero lo voy a decir: Siempre he dicho que Dios me ha dado dos Salvadores, Jesús y mi esposa, porque los dos me salvaron”, dijo en exclusiva”, así acompañaron la publicación. En la publicación donde el puertorriqueño presenta a su familia varios usuarios enviaron sus comentarios criticando al sacerdote por no quitarse la vestimenta: “Se debió quitar la ropa de sacerdote, ¿un sacerdote besándose con una mujer?”, “Que horror que haga lo que se le pegue la gana, pero que se quite esa vestimenta”.

Las críticas no dejan al padre Alberto y a su familia A pesas de que el padre Alberto y su ahora esposa ya dejaron atrás la polémica que causaron al inicio de su relación los que parecen no olvidarla son los usuarios de redes sociales, que siguen sin ver con buenos ojos esta pareja, como lo demostraron en los comentarios hechos en la publicación de People en Español. “Ese señor no es sacerdote para que use esa vestimenta. Ya no hay respeto de nada que le cuesta ser un hombre con su mujer pecadora por cierto por haberse metido con un sacerdote … Peores cosas se verán Dios nos ayude a soportar tanta burla y blasfemia en contra de la Iglesia Católica”, comentaron los usuarios.

El padre Alberto abre las puertas de su hogar El sacerdote le abrió las puertas de su casa a la revista de People en Español, en donde decidió contar un poco de su vida personal, sobre su esposa, sus hijos, y su regreso a la televisión, y recuerda como fue su salida de la Iglesia Católica, por romper su celibato. “El día que salieron las fotos fue para mí muy liberador poder decir: ‘Sí, estoy enamorado, esto pasó. Todo fue en el tiempo de Dios. Para Ruhama la experiencia fue diferente porque ella no era una persona pública y la empujaron a ese mundo antes de que ella estuviera lista”, dijo el padre.

Esposa del padre Alberto recuerda los ataque que recibió En la entrevista la esposa de Alberto, Ruhama Canellis, de 47 años, recordó que fue atacada, antes de casarse con el puertorriqueño, por ser una mujer divorciada y además ser una madre soltera que habría seducido a un sacerdote, así lo platica para la revista: “Realmente fue muy duro porque dijeron cosas que no eran verdad. Yo estaba pensando que me podían hasta matar, estaba sufriendo muchísimo porque no sabía qué podía pasar con mi hijo, que estaba en un colegio católico”, dijo la esposa del padre Alberro sobre su hijo Christian.