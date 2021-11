Y eso es precisamente lo que captaron algunos de los seguidores del actor de ‘Vecinos’ y se lo hicieron notar en el post que sacó la joven hermana. Ese detalle provocó que algunas personas lo hicieran evidente, ya que no a muchos les simpatiza la novia del actor, a quien acusa de querer obtener reflectores y fama aprovechando la tragedia que ‘envuelve’ a la familia por el sensible fallecimiento del joven de tan solo 22 años de edad.

La familia del actor continúa homenajeando su trabajo y resaltando su imagen, defienden su honor y le expresan su amor de diferentes maneras. Públicamente siempre han aparecido unidos en todos los eventos, tanto sus papás, hermanas como su exprometida Nerea Godínez, quien no se cansa de publicar fotografías a lado de él, pero en las fotos más recientes de la hermana, Bertha, un aspecto llamó poderosamente la atención de los usuarios.

Todavía es fecha en que no se resuelve del todo el deceso del artista, ya que aunque la Fiscalía del Estado de México ya concluyó con sus investigaciones y determinó que él mismo se disparó de manera accidental, la familia insiste en que fue asesinado por los policías, por lo cual han contratado un equipo de abogados y experto en criminalística, para refutar la versión oficial, aunque estos llevará tiempo pues deberán revisar todo el expediente.

“Mamita sabes que si él hubiera podido te evita este dolor con el que ya vives y con el que morirás tu y papá, pero sin duda el siempre supo los grandes padres que tuvo y lo mucho que lo amaron, él siempre supo que su familia daba la vida por él, hoy es un día más sin él… Un Domingo más con su ausencia tratando de ser fuertes y tratando de entender por qué ya no está, él vive y reina en nuestros corazones y así será hasta el último día de nuestras vidas”. Archivado como: Fotos Octavio Ocaña

Entonces otra persona se fue a la ‘yugular’ de la novia y escribió: “Que en paz descanse, ¿Es cierto lo del testamento? Ojalá investiguen a la Nerea (Godínez), Manipuló demasiado a Octavio en tan poco tiempo. ¿No les extraña que haya visto el accidente y no haberse detenido o regresado? Cae en contradicciones”, fueron las sospechas que tuvo otro seguidor sobre la novia del actor de ‘Vecinos’, ya que a muchos no les cae bien y hasta dudan de ella. Archivado como: Fotos Octavio Ocaña

Ante esto, una de las primeras personas en notar algo extraño en la foto fue un hombre quien expresó su rechazo a la exnovia del artista de ‘Vecinos’, ya que en ninguna de las imágenes se ve ya ella, y sospechó lo siguiente: “No se ve a la tal Nerea (Godínez) en estas fotos publicadas, ¿Será que ya se mostró tal cual es y ya no fingirá más un supuesto dolor por la muerte de Octavio? Se aprecia más bien lo que le duele es que tendrá que buscar a otro que la mantenga a ella y a su hijo”.

Sin embargo, no todo fueron comentarios en contra, ya que muchas personas se unieron al dolor de la familia del actor de ‘Vecinos’: “Me duele inmensamente ver esto, jamás entenderé porque nuestro Octavio se tuvo que ir tan joven y jamás entenderé porque tenemos que vivir con miedos porque nuestra disque policía está para cuidarnos y protegernos, pero ya no es así, la policía nos mata”.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS DESEA EL PÚBLICO PARA LA FAMILIA?

Otras personas se unieron al dolor de la familia y expresaron lo siguiente: ” Que tristeza siente mi corazón al ver una familia llena de dolor, un abrazo fuerte, mucha fortaleza para la familia y muchas bendiciones, lo vamos a extrañar mucho, yo lo quería conocer algún día, pero creo que él se me adelantó tan rápido, me duele mi corazón de pensar en su dolor, un abrazo desde New York, somos fanáticos de Benito que en la gloria este, fuerza y bendiciones a la familia, él va estar presente en nuestros corazones”.

Algunos más comentaron: “Wow. Increíble que ya no esté! Qué pérdida tan lamentable e irreparable. Fuerza y en mis oraciones están su familia y novia. Dios les de justicia y resiganación”, “descanse en paz… A un no lo podemos creer, él siempre reinará en su mente y corazón y pase lo que pase será siempre recordado, “fortaleza familia Pérez Ocaña! Un abrazo fuerte para ustedes”, “mucha fortaleza desde Colombia en oraciones”. Archivado como: Fotos Octavio Ocaña