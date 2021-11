A finales de octubre, un internauta hizo unas serias declaraciones en las que involucraba a la novia del actor con su muerte, lo que ella criticó y negó rotundamente. Dolida, llena de tristeza la ex prometida del actor recibió este ataque por medio de una persona que no tenía ni el más mínimo conocimiento de lo sucedido causando gran polémica.

Tras el trágico suceso una serie de escándalos y ataques han envuelto a la ex prometida de “Benito”, quién se defendió en la entrevista para “De Primera Mano” señalando que ya no quería realizar entrevistas a las que tuviera que ir y que esa la daba por haberla ‘encontrado’.

Fotos nostálgicas Octavio Ocaña. Tras la muerte del actor Octavio Ocaña “Benito” la cuenta personal de su novia se llena de mucha nostalgia tras varios posteos realizados recordando a su ex prometido, Ocaña dejó un gran vacío en los corazones de sus familiares, de su prometida al igual que en los corazones de sus fans.

Galardonaron al actor con un gran reconocimiento, el cuál su novia no dudo ni un segundo en postear el gran logro que Obtuvo Ocaña después de su trágica muerte, “Honor a quien honor merece mi rey !TE AMO!” son las palabras que Nerea dedico en ese post con fotos de Octavio Ocaña desgarradoras.

Otra fotografía que refleja tristeza pues se trata de un collage realizado para Ocaña, con muchas fotografías, varios arreglos florales entre muchas cosas más “El último día que dormimos juntos, eterno descanso mi vida, nosotros acá te haremos justicia, seremos la voz que te arrebataron!!! #justiciaparaoctavioocaña”. Expreso la ex prometida del actor.

Una de las cosas qué no se van a negar es la constante lucha que la familia sigue teniendo para tener justicia para Ocaña, decididos a seguir alzando la voz la novia del actor realizó un posteo donde refleja a través de un escrito que seguirá en pie la lucha para exigir justicia.

Benito siempre en los corazones de sus seguidores

No cabe duda qué la partida del actor dejó a muchos corazones tristes, el chico tan simpático se fue y sus fans no tardaron nada en reflejar sus sentimientos tras la perdida del actor. Pero tanto la familia de Ocaña como su ex prometida resultaron bastante afectados.

La novia del actor no ha parado de subir fotografías recordando el gran amor que se tenían el uno para el otro y nada más bonito que serigrafiar en una prenda una fotografía de ambos, y así es como la presume en redes sociales Nerea, la chica demuestra haber amado y seguir amando al actor. Archivado como: Fotos nostálgicas Octavio Ocaña.