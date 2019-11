Página

Filtran fotos del MGM vacío a minutos de pelea del Canelo

La mayoría de las butacas se aprecian sin ocupar en el famoso escenario de Las Vegas

Aseguran que será la primera ‘derrota’ del Canelo Álvarez

En pleno Día de los Muertos, Saul El Canelo Álvarez tendrá su primera ‘derrota’… cuando menos en la taquilla, pues a unos minutos de que comience su esperada pelea con Sergey Kovalev se filtraron las fotos de MGM vacío en Las Vegas.

El Canelo Álvarez buscará esta noche su cuarto título mundial, en una pelea del Día de Muertos que de alguna manera sustituyó a la del Día de la Independencia de México, que venía realizándose en Las Vegas cada 15 de septiembre desde hace varios años.

Enfrente tendrá un boxeador de origen ruso de 36 años de edad, quien apenas pudo marcar el peso de los semicompletos.

“Hoy no llenará Canelo”, anticipó el periodista deportivo de origen mexicano Fernando Swarchtz a través de su cuenta oficial de Twitter, junto a una serie de ‘tristes’ imágenes.

En las fotos puede observarse la mayoría de las butacas vacías y eso que mucha gente acostumbra llegar temprano a este tipo de eventos.

“Literalmente, El Canelo pelea ante ‘muertos’… la asistencia a la Arena del MGM Grand no tendrá un gran lleno el día donde las tradiciones mexicanas cuidan y celebran el Día de Muertos”, escribió el periodista del canal deportivo ESPN David Faitelson.

Literalmente, “El Canelo” pelea ante “muertos”…La asistencia a la Arena del MGM Grand no tendrá un gran lleno el día donde las tradiciones mexicanas cuidan y celebran el “día de muertos”… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 3, 2019

El mismo Faitelson tuiteó minutos antes sobre los pagos que recibirá cada boxeador al terminar la esperada pelea del Canelo: “Saúl El Canelo Álvarez: 35 millones de dólares… Sergey Kovalev: 3 millones de dólares garantizados más bonos… ¿Quien es ‘el amo’?”.

Los usuarios de Twitter comenzaron a reaccionar rápidamente, buscando principalmente los motivos de que las butacas luzcan vacías en el MGM.

“La gente ya se cansó de tanto fraude. Ni quien lo vea en la TV. Para esos bodrios, prefiero irme a dormir tempranito”, escribió un usuario.

“Con todo respeto este morro @canelo ya no tiene credibilidad y la raza no es pen…….!!!”, opinó alguien más.

“Solo ustedes los medios lo han hecho héroe”, fue otro de los comentarios.

“Espero y no se llene… la gente sabe que esta ‘pelea’ pues no garantiza… Canelas vs Un BULTO”, escribió otro seguidor de Schwartz.

“Mientras le sigan poniendo puro bulto, así será”, se quejó alguien más.

“Simplemente la gente ya se hartó de lo mismo pelea tras pelea. Rivales a modo y cuando no, peleas aburridas y sin emociones. Cómo extraño a JM Márquez, Morales, Barrera y hasta el Travieso Arce”, escribió otro seguidor.

Mientras que alguien fue más allá, al opinar: “No sé si la fecha tenga algo que ver. No es lo mismo en fiestas patrias que ahora. Ojalá no defraude el espectáculo”.

Pero no faltó quien apoyara al Canelo: “Cuando empiecen la pelea tuitea si llenó o no, ¡ahorita es temprano!

Y si no llena, ¿también le criticarás eso al Canelo Fer?”.

“Tranquilo Fer, están mirando el América vs Santos, cuando se termine el juego se dejan ir para allá”, fue otro de los comentarios.