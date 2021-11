Alicia Macado más atrevida que nunca.

Ganadora del reality show ‘La casa de los famosos’.

Así es como se ve su cuenta de Instagram. Fotos escandalosas Alicia Machado. Alicia Machado Fajardo es una actriz, presentadora, productora , empresaria, ex-reina de belleza y ex-miss Universo venezolana – estadounidense, protagonizó en 1998 su primera telenovela en Venezuela, llamada “Samanta”. Después del éxito de esta producción, le llegaron propuestas para trabajar en México abriendo muchas puertas hacia su carrera en el mundo de la farándula. Cabe mencionar que a demás de ser actriz, modelo, productora entre otras profesiones más Alicia debuto en el ámbito musical, lanzando su primer disco como solista en el 2002 bajo el nombre de “Alicia Machado”. La actriz venezolana se ha visto involucrada en muchas situaciones polémicas y aún más al compartir ciertas fotografías un poco subidas de tono en sus redes sociales, aquí te mostramos las fotos escandalosas Alicia Machado. Te presentamos a una Alicia Machado morena y joven Alicia es una mujer muy bella, nos ha deleitado con su belleza en sus apariciones en telenovelas y como presentadora de algunos programas de televisión, la actriz ha llegado a ser una figura envidiable para muchas pues siempre ha lucido completamente espectacular. La ex Miss Universo se enfrentó a la triste realidad de que la actriz de 82 años se encuentra en coma y el mensaje que le envió a ella y Pablo Montero lo habría grabado horas antes de que perdiera la consciencia. la ex reina de belleza rompió a llorar al enterarse que ese habría sido el último material que Carmen grabó.

Alicia Machado ganó el reality show ‘La casa de los famosos’ De acuerdo a Milenio, la actriz venezolana Alicia Machado se convirtió en la ganadora de La casa de los famosos, reality show de Telemundo que este lunes llegó a su fin, dejando en segundo lugar a la influencer mexicana Manelyk. “Gracias papá, gracias a la Virgen de Guadalupe que no me deja nunca sola. Gracias papá, te amo papá. No puede ser”, dijo la también reina de belleza al enterarse de su triunfo tras recibir 40 millones 586 mil 129 votos. Sin duda alguna la actriz con cualquier prenda que ella luce se ve fantástica, porta un vestido color mostaza decorado con pedrería color oro que le da un toque sensacional al vestido, acompañado de un gran escote y tela muy ajustada al cuerpo que favorece totalmente a la ex Miss Universo venezolana.

El premio por haber ganado el reality fue de 200 mil dólares Miles de internautas reaccionaron en redes sociales, sobre todo Twitter, ante el triunfo de Alicia Machado, quien durante las 12 semanas que duró el programa se ganó el cariño de la gente a pesar de las diversas polémicas en las que se metió. Desde 1996 en que fue Miss Universo, la venezolana se ha visto envuelta en varias situaciones que han causado revuelo. Según EL Universal cuando ya vivía en México, Machado quedó embarazada del narcotraficante, Gerardo Álvarez Vázquez, “El Indio”, quien fue detenido en abril de 2010. En 2005, la venezolana participó en un reality show, en donde supuestamente tuvo sexo con un participante, verdad o mentira la venezolana se ha ganado gran cariño por parte de la gente.

Alicia Machado, ¿víctima de Donald Trump? Durante el año de su reinado como Miss Universo, Machado subió de peso, por lo que Trump la obligó a bajar de peso y a hacer ejercicio frente a fotógrafos y reporteros, durante el debate presidencial en EU, Hillary Clinton mencionó que su rival llamó “cerdita” a Machado informó El Universal. La ex Miss Universo se reconoció a sí misma como una víctima del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que señala como un “hater” (odiador) que, según dijo, ha causado un daño profundo en el país norteamericano. De acuerdo con lo que EFE comparte, la empresaria -que ha sido modelo, actriz, cantante, presentadora de televisión y activista de varias causas-, insiste en denunciar que fue una víctima de Trump, a quien acusa de haberla obligado a hacer ejercicios en público por haber engordado durante su reinado. “Sí, sí lo fui (una víctima). Ya no lo soy. Lo fui porque en ese entonces yo tenía 18 años y no me podía defender, ahora ya no es así, ya es algo que está superado para mí y que me ha convertido en una activista”, dijo.

La actriz venezolana envuelta en diversas polémicas a lo largo de su carrera artística, conoce las fotos escandalosas Alicia Machado En los últimos días Alicia Machado ha acaparado la atención gracias a su participación en ‘MasterChef Celebrity México’ y en ‘La Casa de los Famosos’ y fue justamente en este último reality show de Telemundo donde causó más polémica debido a que se vio envuelta en una situación un tanto comprometedora con Roberto Romano, otro de los participantes, quien supuestamente mantiene una relación con Kimberly Flores, por lo que la ex Miss Universo se convirtió en blanco de críticas. Tras coronarse como Miss Universo, Alicia Machado se convirtió en una de las reinas de belleza más polémicas de la historia por diversas situaciones pues primero fue criticada por subir de peso y posteriormente, fue la primera Miss Universo en posar para la revista Playboy. Bien dicen que a veces las críticas dejan algo bueno. Archivado como: Fotos escandalosas Alicia Machado.

La hija de Alicia Machado ignoro por completo a Roberto Romo y así fue la incómoda situación durante el live Todo sucedió minutos después de que se diera a conocer el triunfo de la actriz y modelo. Alicia Machado se reunió con Héctor Sandarti y sus ex compañeros del reality en el foro de entrevistas, ahí también se reencontró con su mamá, Martha Fajardo, y su hija Dinorah Valentina Hernández, quien ignoró a Roberto Romano ante las miradas de todos los famosos que estaban presentes. Milenio. La hija de Alicia Machado se acercó a saludar de beso y abrazo a todos los ex participantes de La casa de los famosos, pero al llegar el turno de Roberto Romano, la joven se saltó al actor y lo dejó con la mano estirada, ¿será que Dinorah piensa seguir los pasos de su madre y verse involucrada en el mundo de la polémica?

Así luce la despampanante actriz venezolana con traje de baño negro La guapísima Alicia posa ante las cámaras con un sexy body color negro con pedrería que marca aún más la silueta de la venezolana, acostada en un gran edredón de peluche color blanco la actriz posa de una manera muy sensual. El body cubre un poco del cuerpo de la actriz pues cuenta con un gran escote y una abertura en el abdomen. No cabe duda que Alicia siempre da de que hablar y que mejor que usar sus redes sociales para compartir este contenido con sus seguidores y las personas que le han generado cariño en las últimas semanas que claro, también ha sido un blanco para recibir criticas.

Recordemos cuando la Miss Universo 2020 respondió hacía las criticas de Alicia Durante su participación en la más reciente edición del Miss Universo, la representante de Venezuela Mariangel Villasmil recibió duros comentarios sobre su desempeño por parte de su compatriota Alicia Machado. “¡El Miss Universo se gana por la preparación!, su pasarela no es de reina, tiene que ponerse las pilas” dijo Machado según un programa de espectáculos. Por lo que la Mariangel no dudo en responder a las críticas que la actriz venezolana le hacía a su persona, “Durante el concurso traté de no estar pendiente de lo que estaban diciendo, de hecho no era yo la que manejaba mi cuenta de Instagram porque no tenía tiempo…¿Enfocarme en esas críticas? Son personas que son referentes o importantes para algunos, pero quizás para mí no lo sean… Simplemente para mí no es un ejemplo a seguir” mencionó la Miss Universo en un live live con el influencer @lodiceruben.

Fotos escandalosas Alicia Machado, así luce su Instagram La guapa actriz utiliza su Instagram para compartir con sus seguidores lo que realiza durante el día así como en los proyectos en los que se ha visto involucrada, tal es el caso de esta fotografía que sin duda enciende su cuenta de Instagram esta es una de tantas fotos escandalosas Alicia Machado. Alicia posa de espalda en paños menores dejando lucir su definida columna y su delgado cuerpo, se ve bastante atractiva utilizando un sobrero y un bastón haciendo referencia a las bailarinas majorette, por si fuera poco lanza una mirada seductora.

Machado siempre involucrada en grandes polémicas, ¿será su hobbie? En 2012, Alicia Machado participó en el concurso de baile “Mira quien baila” y se vio involucrada en un triángulo amoroso pues inicialmente se dijo que tenía una relación con Maxi Iglesias, sin embargo, conforme avanzó el programa fue surgiendo la química con su pareja, un joven español llamado Paul que era 10 años menor que ella, por lo que se sabe que iniciaron una relación que se desconoce cómo terminó. Según informa un programa de espectáculos. Fue en 2005 cuando la modelo venezolana, participó en este reality show español que tiene un formato estilo Big Brother pero que tiene la peculiaridad de ser en una granja sin ningún tipo de adelanto tecnológico ni comodidades de la vida actual se mostró muy cariñosa con varios de los participantes y fue con el actor Fernando Acaso con quien la ex Miss Universo tuvo relaciones sexuales ante las cámaras del programa.

Entre menos ropa más escandalosa Una vez más la actriz luce muy sensual ante la cámara, en esta ocasión Machado posa de frente en paños menores, tapando sus senos únicamente con ambos antebrazos, para la mayoría de sus seguidores masculinos la ropa interior que usa la actriz es de lo más sexy pues es de tela transparente acompañado de detalles delicados con encaje. Alicia Machado es una de las actrices más queridas por el público pues pese a las situaciones en las que se ha visto involucrada recibe mucho aprecio y afecto por parte de sus seguidores, en varios de los realities shows en los que ha participado se ha conocido a una Alicia diferente. Archivado como: Fotos escandalosas Alicia Machado.