El comisario del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, dijo que ocho agentes habrían tomado o compartido fotografías que mostraban escenas crudas del accidente de helicóptero en que pereció Kobe Bryant, reseñó The Associated Press.

Sin embargo, el jefe policial aseguró que había ordenado a los agentes borrar esas imágenes. “Ésa fue mi prioridad, asegurarme de que esas fotos no existieran más”, aseveró Villanueva el lunes, en declaraciones a NBC News.

“identificamos a los agentes involucrados, quienes acudieron al cuartel voluntariamente, admitieron que habían tomado estas fotos y las borraron. Y estamos satisfechos por el hecho de que los involucrados hayan hecho eso”, agregó Villanueva.

El comisario dijo que, en la semana del accidente, se enteró de que incluso ocho agentes habrían estado involucrados.

“Comunicamos en términos claros que esa conducta era inexcusable”, aseveró Villanueva. “Quiero decir, había gente que lloraba la pérdida de sus seres queridos. Era una inconsciencia tener esto, sumado a todo lo que había pasado”.

'Inexcusable': L.A. sheriff says eight deputies took grisly Kobe Bryant crash scene photos https://t.co/8tCJiG7neT

— The Vancouver Sun (@VancouverSun) March 3, 2020